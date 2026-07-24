2026-07-24, 19:58 Damian Klich/DW

Politechnika Bydgoska nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku. Będą się tam uczyć przyszli weterynarze/ Fot. Damian Klich

Bydgoszcz jest jednym z siedmiu miast, w którym można studiować weterynarię. Właśnie studenci, ale też mieszkańcy, skorzystają na tym, że stajnią zajmować się będzie uczelnia.

Stajnia Akademicka Politechniki Bydgoskiej została otwarta. To nie jest nowy obiekt, lecz dobrze znana zagroda dla koni w Myślęcinku. Od poprzedniego zarządcy przejęła ją uczelnia.



- Kiedy dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy operator zrezygnował, bez dłuższego zastanowienia podjęliśmy decyzję, by zostać nowym gospodarzem - mówi prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. - Poprowadzimy to miejsce, zachowując charakter, który ten ośrodek ma - by służył mieszkańcom, właścicielom koni i osobom ze specjalnymi potrzebami - ale też nakładając wartość dodaną, czyli akademickość - dodaje.



Ośrodek będzie stanowił zaplecze dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej - dla istniejących kierunków oraz nowego, czyli weterynarii. Bydgoszcz jest jednym z siedmiu miast w Polsce, w którym można studiować weterynarię. Teraz uczelnia zyskała miejsce praktyk przyszłych weterynarzy.



Prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, Marcin Heymann nie krył wdzięczności.



- To duży impuls dla naszego parku, dla miasta, dla regionu i wierzę, że to początek naszej długoletniej współpracy - mówił Marcin Heymann.



Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.

