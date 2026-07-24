Politechnika Bydgoska nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku. Będą się tam uczyć przyszli weterynarze

2026-07-24, 19:58  Damian Klich/DW
Politechnika Bydgoska nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku. Będą się tam uczyć przyszli weterynarze/ Fot. Damian Klich

Politechnika Bydgoska nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku. Będą się tam uczyć przyszli weterynarze/ Fot. Damian Klich

Bydgoszcz jest jednym z siedmiu miast, w którym można studiować weterynarię. Właśnie studenci, ale też mieszkańcy, skorzystają na tym, że stajnią zajmować się będzie uczelnia.

Stajnia Akademicka Politechniki Bydgoskiej została otwarta. To nie jest nowy obiekt, lecz dobrze znana zagroda dla koni w Myślęcinku. Od poprzedniego zarządcy przejęła ją uczelnia.

- Kiedy dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy operator zrezygnował, bez dłuższego zastanowienia podjęliśmy decyzję, by zostać nowym gospodarzem - mówi prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. - Poprowadzimy to miejsce, zachowując charakter, który ten ośrodek ma - by służył mieszkańcom, właścicielom koni i osobom ze specjalnymi potrzebami - ale też nakładając wartość dodaną, czyli akademickość - dodaje.

Ośrodek będzie stanowił zaplecze dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej - dla istniejących kierunków oraz nowego, czyli weterynarii. Bydgoszcz jest jednym z siedmiu miast w Polsce, w którym można studiować weterynarię. Teraz uczelnia zyskała miejsce praktyk przyszłych weterynarzy.

Prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, Marcin Heymann nie krył wdzięczności.

- To duży impuls dla naszego parku, dla miasta, dla regionu i wierzę, że to początek naszej długoletniej współpracy - mówił Marcin Heymann.

Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
Politechnika Bydgoska nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku. Będą się tam uczyć przyszli weterynarze/ Fot. Damian Klich Politechnika Bydgoska nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku. Będą się tam uczyć przyszli weterynarze/ Fot. Damian Klich

Region

Perseidy nad Kujawami i Pomorzem. Regionalne Astrobazy zapraszają na wspólne obserwacje nieba

Perseidy nad Kujawami i Pomorzem. Regionalne Astrobazy zapraszają na wspólne obserwacje nieba

2026-07-24, 18:34
Dyrektor Festiwalu Camerimage stanął przed toruńskim sądem. Pełnomocnik Baumschlager Eberle: Oczekujemy zapłaty

Dyrektor Festiwalu Camerimage stanął przed toruńskim sądem. Pełnomocnik Baumschlager Eberle: Oczekujemy zapłaty

2026-07-24, 17:39
Brutalny atak pod Inowrocławiem. Oprawcy grozili młodemu mężczyźnie bronią, mieli kastet [wideo]

Brutalny atak pod Inowrocławiem. Oprawcy grozili młodemu mężczyźnie bronią, mieli kastet [wideo]

2026-07-24, 17:00
Dwie pandy rude przyszły na świat. To kolejne narodziny w toruńskim zoo

Dwie pandy rude przyszły na świat. To kolejne narodziny w toruńskim zoo

2026-07-24, 16:10
Nie jestem już szefem PiS w okręgu bydgoskim - mówi Polskiemu Radiu PiK poseł Łukasz Schreiber

„Nie jestem już szefem PiS w okręgu bydgoskim” - mówi Polskiemu Radiu PiK poseł Łukasz Schreiber

2026-07-24, 15:45
Koniec oględzin ludzkich szczątków znalezionych w lesie koło Rypina. Najpewniej należą do zaginionej Jowity Zielińskiej

Koniec oględzin ludzkich szczątków znalezionych w lesie koło Rypina. Najpewniej należą do zaginionej Jowity Zielińskiej

2026-07-24, 15:22
Mieszkańcy gminy Raciążek wybiorą wójta w przedterminowych wyborach

Mieszkańcy gminy Raciążek wybiorą wójta w przedterminowych wyborach

2026-07-24, 14:45
We wtorek zatrzymanie, w czwartek wyrok. Pijany kierowca - recydywista ma iść do więzienia

We wtorek zatrzymanie, w czwartek wyrok. Pijany kierowca - recydywista ma iść do więzienia

2026-07-24, 14:00
Ktoś znalazł nad rzeką ubrania 21-latka. Na poszukiwania ruszyło WOPR i komendant policji

Ktoś znalazł nad rzeką ubrania 21-latka. Na poszukiwania ruszyło WOPR i komendant policji

2026-07-24, 13:10

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę