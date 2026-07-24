Ktoś znalazł nad rzeką ubrania 21-latka. Na poszukiwania ruszyło WOPR i komendant policji

2026-07-24, 13:10 Dorota Witt

Młody mężczyzna był równocześnie szukany na ternie dwóch województw/ Fot. Wdeckie WOPR

Tropów było więcej. Młody mężczyzna był równocześnie szukany na ternie dwóch województw. Komendant policji w Świeciu razem z ratownikami wodnymi przeczesywali Wisłę.

Poszukiwania podjęto po tym, jak ktoś znalazł na brzegu rzeki w Świeciu osobiste rzeczy i dokumentację medyczną 21-latka. W tym samym czasie trwały jego poszukiwania na terenie województwa pomorskiego.



- Poszukiwania na rzece zakończyły się, gdy okazało się, że 21-latek został odnaleziony i przebywa w specjalistycznym szpitalu na Pomorzu - mówi Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Damian Ejankowski ze świeckiej policji.



Akcję opisują ratownicy wodni.



- Na Wiśle w okolicach Świecia nasi ratownicy brali udział w akcji poszukiwawczej. W działaniach uczestniczył również komendant policji w Świeciu. Kolejny raz nasi chłopacy pokazali, że można na nich liczyć i że zawsze są gotowi ruszyć z pomocą, kiedy jest taka potrzeba. Dziękujemy za zaangażowanie i dobrą współpracę - napisali na facebookowym koncie ratownicy z Wadeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.