Siedemnastolatkowie ustawiają się w kolejce, by zdawać egzamin na prawo jazdy
Tłumów najmłodszych chętnych do zdobycia prawa jazdy w bydgoskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie ma, ale zainteresowanie jest spore.
Od 3 marca 17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B, ale z ograniczeniami:
- na kurs i egzamin muszą się zgodzić rodzice;
- przez pierwsze pół roku (lub do ukończenia 18 lat) 17-latek musi prowadzić w towarzystwie opiekuna.
- Przede mną klasa maturalna i nie miałabym w roku szkolnym czasu na to, żeby zająć się kursem, a na studiach chciałabym już mieć prawo jazdy i być samodzielna - mówi jedna z osób przystępujących do egzaminu.
Grupa chętnych do zdobycia uprawnień do kierowania powiększyła się, a to przekłada się na kolejki w szkołach jazdy.
- Terminy są mało dostępne. Trzeba czekać i czekać - komentuje kursant.
W styczniu 2027 mają nastąpić kolejne zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Jeśli zostanie podpisana, zlikwiduje zadania na placu manewrowym przy zdawaniu na prawo jazdy.