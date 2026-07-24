Siedemnastolatkowie ustawiają się w kolejce, by zdawać egzamin na prawo jazdy

2026-07-24, 21:31  Damian Klich/DW
17-latkowie z regionu chętnie zdają na prawo jazdy/fot. Henryk Żyłkowski

17-latkowie z regionu chętnie zdają na prawo jazdy/fot. Henryk Żyłkowski

Tłumów najmłodszych chętnych do zdobycia prawa jazdy w bydgoskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie ma, ale zainteresowanie jest spore.

Od 3 marca 17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B, ale z ograniczeniami:

  • na kurs i egzamin muszą się zgodzić rodzice;
  • przez pierwsze pół roku (lub do ukończenia 18 lat) 17-latek musi prowadzić w towarzystwie opiekuna.
- Obecnie około 19 proc. zdających stanowią 17-latkowie, to ponad 700 osób - mówi Andrzej Gross, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. - Jak obserwują instruktorzy szkół jazdy i jak my zauważamy, nastolatkowie to grupa, która bardzo dobrze zdaje egzamin. To osoby, którym bardzo zależy - dodaje.

- Przede mną klasa maturalna i nie miałabym w roku szkolnym czasu na to, żeby zająć się kursem, a na studiach chciałabym już mieć prawo jazdy i być samodzielna - mówi jedna z osób przystępujących do egzaminu.

Grupa chętnych do zdobycia uprawnień do kierowania powiększyła się, a to przekłada się na kolejki w szkołach jazdy.

- Terminy są mało dostępne. Trzeba czekać i czekać - komentuje kursant.

W styczniu 2027 mają nastąpić kolejne zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Jeśli zostanie podpisana, zlikwiduje zadania na placu manewrowym przy zdawaniu na prawo jazdy.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

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