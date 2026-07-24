Rowerem bezpiecznie przez Bory Tucholskie? Już niedługo! Rozpoczęła się budowa ścieżki

2026-07-24, 12:30 Marcin Doliński/DW

Powstaje ścieżka rowerowa, która połączy dwie gminy: Świecie i Jeżewo/Fot. Marcin Doliński

Powstaje ścieżka rowerowa, która połączy dwie gminy: Świecie i Jeżewo. - Długo na to czekaliśmy - mówią mieszkańcy. - To będzie wybawienie - dodaje wójt.

Trasa ma szansę stać się także nową atrakcją turystyczną, bo szlak prowadzi przez Bory Tucholskie.



- Ja się wybieram do Świecia, gdy będzie ta ścieżka! Czekamy na to. Teraz nie jeździmy tam rowerami w ogóle. Nie będę się pchać między te drzewa, strasznie jest! - mówi jedna z mieszkanek gminy Jeżewo.



Maciej Rakowicz, wójt gminy, już planuje wycieczki.



- Ścieżka będzie wybawieniem, zapewni bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu. Dodatkowo będzie prowadziła wzdłuż bardzo ładnych terenów. To będzie piękna ścieżka. Można zaplanować wyjazd całodniowy, będzie można ze Świecia wyjechać, jechać przez naszą gminę, zatrzymać się nad jeziorem Stelchno, wykąpać się i wrócić do Świecia - radzi Maciej Rakowicz.





Asfaltowa trasa będzie miała ponad 6 km.

To wspólna inwestycja gmin Świecie i Jeżewo.

Więcej w relacji poniżej.

