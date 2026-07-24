Policjanci rozbili dziuplę. Wpadli do garażu, gdy dwaj mężczyźni demontowali skradzione Audi

Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową i zatrzymali czterech mężczyzn w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. KWP w Łodzi
Policjanci z Łodzi wpadli na trop dziupli samochodowej w Kujawsko-Pomorskiem. Czterech mężczyzn miało się specjalizować w autach z systemem bezkluczykowym.
Łódzcy policjanci zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czterech mężczyzn podejrzewanych o związek z kradzieżami pojazdów.
Natrafili na ich dziuplę samochodową.
Od dawna usiłowali dotrzeć do sprawców kradzieży z włamaniem do pojazdów wyposażonych w system bezkluczykowy.
- Wytypowali samochód, którym poruszali się członkowie grupy przestępczej i ustalili miejsce, gdzie znajdowała się dziupla. Trop doprowadził funkcjonariuszy do województwa kujawsko-pomorskiego - relacjonuje kom. Agnieszka Jachimek z KWP w Łodzi.
21 lipca ok. godz. 4 rano funkcjonariusze wypatrzyli na drodze mężczyznę, którego mieli wcześniej na oku. Jechał Audi. Zaparkował na jednej z posesji i przesiadł się do innego samochodu. Odjechał z pasażerem. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci.
- Podczas próby zatrzymania do kontroli pojazdu dwaj podróżujący nim mężczyźni wysiedli i zaczęli pieszo uciekać. Po krótkim pościgu 34-latek i 29-latek zostali zatrzymani. Równocześnie funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie w przerobionym na warsztat samochodowy budynku zastali kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 38 i 40 lat. Młodszy z nich był poszukiwany przez sąd w Toruniu do odbycia kary 10 miesięcy więzienia. W chwili zatrzymania demontowali pozostawione wcześniej Audi - mówi Agnieszka Jachimek.
Na podwórku i w garażu były części samochodowe: elementy nadwozia, karoserii oraz podzespoły. Grupa dochodzeniowo-śledcza z Aleksandrowa Kujawskiego przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady oraz materiał dowodowy.
- Prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna przedstawił podejrzanym zarzuty. 38-latek i 40-latek odpowiedzą za paserstwo. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei 29-latek i 34-latek usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za co mogą trafić do więzienia na 10 lat. Dodatkowo drugi z mężczyzn nie uniknie odpowiedzialności za zakłócanie sieci teleinformatycznej - mówi Agnieszka Jachimek.
Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową i zatrzymali czterech mężczyzn w Kujawsko-Pomorskiem/Wideo: KWP w Łodzi
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