W Bydgoszczy powstanie zielone torowisko. Prace potrwają blisko dwa lata [wizualizacja]
Plac budowy przekazany. Na początku sierpnia rozpoczną się roboty związane z budową zielonego torowiska wzdłuż ul. Solskiego na bydgoskim Szwederowie.
Roboty rozpoczną się od rozbiórek, dlatego kierowcy pierwsze utrudnienia mogą odczuć dopiero po trzech miesiącach.
- Ruch cały czas na głównym ciągu ulicy Solskiego będzie udostępniony - zastrzega Maciej Gust, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Będzie przewężenie, do dyspozycji pozostanie jeden pas w każdym kierunku. Zostanie wygrodzony obszar po północnej stronie ulicy Solskiego - z uwagi na rozbiórki i budowę nowej pętli tramwajowej z podstacją trakcyjną - dodaje.
Częścią inwestycji jest również przebudowa ulic, budowa dróg rowerowych i chodników. Budowa zielonego torowiska na Szwederowie potrwa około dwóch lat i kosztować będzie ok. 107 mln zł. Ponad połowa tej kwoty to europejskie dofinansowanie.
Tramwajowe inwestycje w Bydgoszczy
W mieście trwają także inne tramwajowe inwestycje:
- modernizacja torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej,
- przebudowa pętli Las Gdański,
- modernizacja zajezdni tramwajowej.