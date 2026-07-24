W Bydgoszczy powstanie zielone torowisko. Prace potrwają blisko dwa lata [wizualizacja]

2026-07-24, 11:40 Tatiana Adonis/DW

Na początku sierpnia rozpoczną się prace związane z budową zielonego torowiska wzdłuż ul. Solskiego/ Wizualizacja: ZDMiKP w Bydgoszczy

Plac budowy przekazany. Na początku sierpnia rozpoczną się roboty związane z budową zielonego torowiska wzdłuż ul. Solskiego na bydgoskim Szwederowie.

Roboty rozpoczną się od rozbiórek, dlatego kierowcy pierwsze utrudnienia mogą odczuć dopiero po trzech miesiącach.



- Ruch cały czas na głównym ciągu ulicy Solskiego będzie udostępniony - zastrzega Maciej Gust, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Będzie przewężenie, do dyspozycji pozostanie jeden pas w każdym kierunku. Zostanie wygrodzony obszar po północnej stronie ulicy Solskiego - z uwagi na rozbiórki i budowę nowej pętli tramwajowej z podstacją trakcyjną - dodaje.



Częścią inwestycji jest również przebudowa ulic, budowa dróg rowerowych i chodników. Budowa zielonego torowiska na Szwederowie potrwa około dwóch lat i kosztować będzie ok. 107 mln zł. Ponad połowa tej kwoty to europejskie dofinansowanie.





Powstaną m.in. kieszeniowe parki wzdłuż ul. Solskiego (m.in. przy ul. Konopnej, Bielickiej oraz Kossaka). Posadzonych zostanie ok. 200 drzew oraz prawie 4 tysiące krzewów - m.in. w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Najwięcej roślin pojawi się po północnej stronie ulicy Solskiego, przede wszystkim w sąsiedztwie skrzyżowań. W zielony skwer między innymi z jabłoniami ozdobnymi, wiązami i lipami ma się zamienić między innymi teren pomiędzy ulicami Solskiego i Konopną.

Tramwajowe inwestycje w Bydgoszczy



modernizacja torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej,

przebudowa pętli Las Gdański,

modernizacja zajezdni tramwajowej.