Marszałek Piotr Całbecki chce powołać nową instytucję kultury poświęconą kujawskim piramidom
Nowa samorządowa instytucja kultury, miałaby zajmować się ochroną, promocją i rozwojem jednego z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Kujawsko-Pomorskiem.
Chodzi o piramidy w Wietrzychowicach. To grobowce starsze od znanych na całym świecie piramid egipskich.
- Powołanie nowej instytucji musi zatwierdzić sejmik województwa.
- W 2006 roku w Wietrzychowicach utworzono jeden z pierwszych parków kulturowych w Polsce.
- Obecnie miejscem opiekuje się Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.