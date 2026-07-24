Marszałek Piotr Całbecki chce powołać nową instytucję kultury poświęconą kujawskim piramidom

2026-07-24, 11:00  Michał Zaręba/DW
Piramidy w Wietrzychowicach to grobowce starsze od znanych na całym świecie piramid egipskich/ Fot. nasze.kujawsko-pomorskie.pl

Piramidy w Wietrzychowicach to grobowce starsze od znanych na całym świecie piramid egipskich/ Fot. nasze.kujawsko-pomorskie.pl

Nowa samorządowa instytucja kultury, miałaby zajmować się ochroną, promocją i rozwojem jednego z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Kujawsko-Pomorskiem.

Chodzi o piramidy w Wietrzychowicach. To grobowce starsze od znanych na całym świecie piramid egipskich.

- Megality (prehistoryczne konstrukcje z dużych kamieni, pełniące funkcje kultowe czy grobowe - przyp. DW), które tam są zgromadzone to historia pięciu tysięcy lat, czyli starożytna - mówi Piotr Całbecki. - To jest tylko moja propozycja, nie została jeszcze skonsultowana z zarządem. Zarekomenduję powołanie odrębnej instytucji, która będzie się opiekować tymi megalitami. Funkcjonuje fundacja, która dysponuje niemałymi środkami i chce przeznaczyć je na stworzenie tej instytucji. To województwo, jako że jest organem założycielskim na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o instytucje kultury w regionie, powinno być organizatorem dla tego miejsca, bo ma ono ogromny potencjał - dodaje.
  • Powołanie nowej instytucji musi zatwierdzić sejmik województwa.
  • W 2006 roku w Wietrzychowicach utworzono jeden z pierwszych parków kulturowych w Polsce.
  • Obecnie miejscem opiekuje się Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Mówi Piotr Całbecki

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