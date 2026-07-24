Pod Włocławkiem robili nielegalny biznes. Gdyby towar trafił na rynek, straty wyniosłyby 26 mln zł [aktualizacja]

2026-07-24, 07:37  Maciej Wilkowski/Radosław Jagieła/DW
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP

Dwaj mężczyźni zgromadzili na działce w powiecie włocławskim 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Usłyszeli zarzuty.

  • Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy.
  • W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn.
- Działania zostały przeprowadzone na podstawie informacji wskazujących, że na terenie jednej z posesji w powiecie włocławskim mogą być magazynowane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze weszli na teren wytypowanej posesji - relacjonują kryminalni.

Podejrzenia się potwierdziły. Nielegalny towar był w budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego.

- Zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych - przekazują funkcjonariusze CBŚP.

Gdyby wszystko to, co zgromadzili mężczyźni, trafiło na rynek, Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT straciłby ponad 26 mln zł.

- Wobec podejrzanych zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce policji dwa razy w tygodniu, zakazem opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu i poręczeniem majątkowym po 20 tys. zł dla każdego podejrzanego. Ujawnione do tej pory okoliczności sprawy ewidentnie wskazują na zorganizowany proceder nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, a sprawa może mieć charakter rozwojowy - mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Mówi Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka

Włocławek
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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy/ Fot. CBŚP

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