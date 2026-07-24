Dziupla pod Włocławkiem rozbita. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby 26 mln zł [zdjęcia]
Dwaj mężczyźni zgromadzili na działce w powiecie włocławskim 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Usłyszeli zarzuty.
- Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy.
- W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn.
Podejrzenia się potwierdziły. Nielegalny towar był w budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego.
- Zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych - przekazują funkcjonariusze CBŚP.
Gdyby wszystko to, co zgromadzili mężczyźni, trafiło na rynek, Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT straciłby ponad 26 mln zł.