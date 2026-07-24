Drogi wodne w remoncie. Blask odzyskają śluza w Pakości i nabrzeże w Nakle nad Notecią

2026-07-24, 10:17 Damian Klich/JW

Remontowana jest m.in. śluza w Pakości /fot. Damian Klich

Trwa remont na śluzie w Pakości. Jest to ważny element trasy żeglugowej między Wartą a Kanałem Bydgoskim. Inwestycję prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

- Prace pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji śluzy, poprawienie jej niezawodności oraz dostosowanie do współczesnych wymagań związanych z bezpieczeństwem i obsługą żeglugi śródlądowej - mówi Michał Jankowski z zespołu prasowego.



- Śluza Pakość to pierwsza śluza na górnonoteckim odcinku drogi wodnej Warta - Kanał Bydgoski. Jest to śluza jednokomorowa o napędzie ręcznym. To obiekt, który ma już ponad 140 lat, więc jest to jeden z kluczowych naszych obiektów na tej trasie. Przykładamy wszelkich starań, żeby wszystko dobrze na niej działało i funkcjonowało - dodaje.



Remont kosztuje 5,6 miliona złotych. O otwarciu śluzy Wody Polskie będą informować w komunikacie żeglugowym. Ruszyły również prace remontowe nabrzeża w Nakle nad Notecią.



- Jest to bardzo ważna część inwestycji, bo obejmuje odcinek w rejonie mariny. No i ten remont polega na rozebraniu istniejącego, uszkodzonego umocnienia i wykonaniu nowego, zabezpieczającego brzeg przed skutkami erozji brzegowej na prawym brzegu rzeki Noteć - podkreśla Michał Jankowski.



Łącznie odnowione zostanie 500 metrów nabrzeża. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.