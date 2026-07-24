Czyj był Skarb Bydgoski i co wiemy o tym, kto go ukrył? [zdjęcia, „Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-24, 09:00 Tomasz Kaźmierski/DW

Skarb Bydgoski/Fot. Tomasz Kaźmierski

- Szczęśliwym trafem skarb został odkryty, co wywołało niesamowity entuzjazm badaczy - podkreśla Krzysztof Jarzęcki z Działu Numizmatyki, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odkrywamy tajemnice Skarbu bydgoskiego.



Czyj był?

Dlaczego został ukryty?

Dlaczego w tym miejscu?

Czego dowiadujemy się dzięki niemu o handlu w ówczesnej Europie?

Czy da się oszacować jego wartość?

Wyspę Młyńską

- Skarb Bydgoski jest znaleziskiem dokonanym w 2018 roku pod posadzką katedry w Bydgoszczy - mówi Krzysztof Jarzęcki. - Składa się z 486 złotych monet od końca XV wieku do roku 1652, a także ponad 200 innych przedmiotów. Są to głównie ozdoby - dodaje.



Odkrycia dokonano, kiedy w katedrze bydgoskiej trwały prace budowlane związane z wymianą posadzki. Na miejscu była ekipa archeologiczna, bo roboty połączono z prowadzonymi wtedy badaniami pod kierunkiem Roberta Grochowskiego.



- Szczęśliwym trafem skarb został odkryty, co wywołało niesamowity entuzjazm badaczy - podkreśla Krzysztof Jarzęcki. - Skarby są odkrywane w różnych okolicznościach, np. przy pracach budowalnych albo rolnych, ale nie ma wielu takich sytuacji, kiedy znalezisko może w całości trafić w ręce badaczy. A w tym przypadku tak właśnie się stało. Dzięki analizom mogliśmy bardzo istotnie poszerzyć naszą wiedzę, zyskaliśmy bardzo duży zestaw imponujących przedmiotów - dodaje.







- Odnalezione przedmioty są bardzo różnorodne - mówi Krzysztof Jarzęcki. - Pochodzą z różnych dziedzin życia. Są np. pierścionki , ozdoby , które są aplikacjami strojów, dewocjonalia . Dzięki tym przedmiotom możemy częściowo opisać osobę, która to ukryła. Nie mamy wątpliwości, że była z najwyższych warstw ówczesnego społeczeństwa. Wskazuje na to np. siatka na włosy . Niepozorny przedmiot, jeżeli chodzi o wagę, bo to niespełna 20 gramów srebra, ale niezwykle misternie wykonany, a przez to niesamowicie drogi w epoce. Mało kto mógł sobie na niego pozwolić. Znaleźliśmy też rzeczy, które pochodzą z dawniejszych czasów niż te, w których żył właściciel skarbu. Mogły należeć do pokolenia jego rodziców bądź dziadków - dodaje.



Cała rozmowa jest poniżej.

Wszystkie wakacyjne podróże reporterów Polskiego Radia PiK można śledzić: TUTAJ . Na wystawę całości musieliśmy czekać do lipca 2024 roku.- Odnalezione przedmioty są bardzo różnorodne - mówi Krzysztof Jarzęcki. - Pochodzą z różnych dziedzin życia. Są np., które są aplikacjami strojów,. Dzięki tym przedmiotom możemy częściowo opisać osobę, która to ukryła. Nie mamy wątpliwości, że była z najwyższych warstw ówczesnego społeczeństwa. Wskazuje na to np.. Niepozorny przedmiot, jeżeli chodzi o wagę, bo to niespełna 20 gramów srebra, ale niezwykle misternie wykonany, a przez tow epoce. Mało kto mógł sobie na niego pozwolić. Znaleźliśmy też rzeczy, które pochodzą z dawniejszych czasów niż te, w których żył właściciel skarbu. Mogły należeć do pokolenia jego rodziców bądź dziadków - dodaje.