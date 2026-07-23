Przetrzymywała zwierzęta w skrajnych warunkach. Właścicielka pseudohodowli pod Wąbrzeźnem usłyszała wyrok

2026-07-23, 20:00  Tatiana Adonis/JW
Właścicielka pseudohodowli z Gminy Plużnica usłyszała wyrok /fot. Pixabay, zdj. ilustracyjne

Właścicielka pseudohodowli z Gminy Plużnica usłyszała wyrok /fot. Pixabay, zdj. ilustracyjne

Zapadł wyrok w sprawie pseudohodowli w Gminie Płużnica - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Na jednej z posesji w Błędowie w skrajnie niehumanitarnych warunkach przebywało prawie 100 psów różnych ras, a także króliki, kozy i kuc. Jeden z królików nie przeżył.

Zakołtuniona sierść, w miskach lód i rozpadające się kojce na mrozie. W takich warunkach przebywały psy na jednej z posesji w Błędowie pod Wąbrzeźnem, na terenie Gminy Płużnica. Pseudohodowlę zlikwidowano w styczniu tego roku. Zwierzęta udało się zabezpieczyć. Część z nich trafiła do bydgoskiego schroniska.

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35-letnia właścicielka pseudohodowli odpowiadała za znęcanie się nad zwierzętami poprzez trzymanie ich w skrajnych warunkach bez jedzenia i wody, co doprowadziło do ich wycieńczenia, a w konsekwencji do śmierci jednego z nich.

W sprawie zapadł już wyrok. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, kobieta została skazana na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto zasądzono wobec niej pięcioletni zakaz posiadania psów i królików, dziesięcioletni zakaz hodowli jakichkolwiek zwierząt oraz 5000 zł nawiązki na rzecz Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt.

Relacja Tatiany Adonis

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