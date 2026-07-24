Lekcja samorządowa w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Seniorzy otrzymali czujki tlenku węgla

2026-07-24, 06:50 Monika Kaczyńska/JW

Seniorzy z Trzebczyka wzięli udział w lekcji samorządowej /fot. Monika Kaczyńska

Czym zajmują się radni Sejmiku województwa? Jakie kompetencje ma marszałek? M.in. o tym mówiono podczas lekcji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim. Wzięli w niej udział seniorzy z dziennego domu opieki w Trzebczyku w powiecie chełmińskim.

Z seniorami spotkał się również marszałek Piotr Całbecki, by przekazać czujniki tlenku węgla.



- Bardzo fajne spotkanie. Także opłaciło się przyjechać i posłuchać takich rzeczy, co co my nie wiemy nie dużo, co tutaj robią nie, co przedstawiają. Te czujki, które dostaliśmy są bardzo pożyteczne. Bardzo dużo zapamiętam z tego spotkania. Właśnie nawet ten budynek, jaki to jest kolos, ile tego było w pracy i wszystko i choć w tym wieku już jesteśmy, ale warto było przyjechać - mówi seniorka.



Dodajmy, że do mieszkańców regionu trafiło już ponad 30 tys.czujników tlenku węgla.