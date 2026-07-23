W Bydgoszczy powstaną nowe kluby seniora. Ich organizatorzy otrzymali dofinansowanie

2026-07-23, 21:20  Dorota Witt/JW
W Bydgoszczy powstaną 22 kluby seniora /fot. Dorota Witt

W Bydgoszczy powstaną 22 kluby seniora /fot. Dorota Witt

Co czwraty Bydgoszczanin to senior. Powstaną dla nich 22 kluby. Na utworzenie każdego z nich organizatorzy otrzymali po około 100 tysięcy złotych.

Za pośrednictwem Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki przyznano na to w sumie ponad 2 miliony złotych. To unijne dofinansowanie.

Jeden z klubów stworzy Fundacja Wyjść z Cienia. Agnieszka Gaura zapowiada, że chodzi o wyciągnięcie seniorów z domów. - Właśnie jeżeli nie ma takich miejsc, to zostają sami z sobą. To są różne sytuacje depresyjne - dodaje.

Krystyna Miszczuk, komendantka kręgu Wędrowniczki po Zachodnim Stoku, będzie współtworzyła klub dla dawnych harcerzy, ale nie tylko.

- Bardzo często jesteśmy już osobami samotnymi. Pójście w towarzystwie miłych osób, do których mamy zaufanie, to jest bardzo ważne - wskazuje komendantka.

Kobiety chętnie korzystają z takich zajęć. Trudniej zaprosić na nie mężczyzn. Zamierza to zmienić Piotr Weckwerth, zabierając seniorów na wycieczki po Bydgoszczy i Fordonie.

- Chcemy też, aby fordońscy seniorzy mieli na miejscu swój klub i korzystali właśnie z zasobów Fordonu, czyli wycieczki do instytucji kultury tam, bo takie są, przyrody, która tam jest, która jest przecież piękna, z zabytków, które też są - podkreśla.

Nabory ruszą niebawem. Wczesną jesienią kluby zaczną działać, a zajęcia potrwają od 6 do 8 miesięcy. W całym regionie umowy grantowe na utworzenie klubów seniora będą wręczane za pośrednictwem ponad 20 lokalnych grup działania. Na ten cel przeznaczono ponad 20 milionów euro.

Więcej można posłuchać w relacji Doroty Witt poniżej.

Relacja Doroty Witt

Bydgoszcz
W Bydgoszczy powstaną 22 kluby seniora /fot. Dorota Witt W Bydgoszczy powstaną 22 kluby seniora /fot. Dorota Witt W Bydgoszczy powstaną 22 kluby seniora /fot. Dorota Witt

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