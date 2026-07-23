W Bydgoszczy powstaną nowe kluby seniora. Ich organizatorzy otrzymali dofinansowanie

2026-07-23, 21:20 Dorota Witt/JW

W Bydgoszczy powstaną 22 kluby seniora /fot. Dorota Witt

Co czwraty Bydgoszczanin to senior. Powstaną dla nich 22 kluby. Na utworzenie każdego z nich organizatorzy otrzymali po około 100 tysięcy złotych.

Za pośrednictwem Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki przyznano na to w sumie ponad 2 miliony złotych. To unijne dofinansowanie.



Jeden z klubów stworzy Fundacja Wyjść z Cienia. Agnieszka Gaura zapowiada, że chodzi o wyciągnięcie seniorów z domów. - Właśnie jeżeli nie ma takich miejsc, to zostają sami z sobą. To są różne sytuacje depresyjne - dodaje.



Krystyna Miszczuk, komendantka kręgu Wędrowniczki po Zachodnim Stoku, będzie współtworzyła klub dla dawnych harcerzy, ale nie tylko.



- Bardzo często jesteśmy już osobami samotnymi. Pójście w towarzystwie miłych osób, do których mamy zaufanie, to jest bardzo ważne - wskazuje komendantka.



Kobiety chętnie korzystają z takich zajęć. Trudniej zaprosić na nie mężczyzn. Zamierza to zmienić Piotr Weckwerth, zabierając seniorów na wycieczki po Bydgoszczy i Fordonie.



- Chcemy też, aby fordońscy seniorzy mieli na miejscu swój klub i korzystali właśnie z zasobów Fordonu, czyli wycieczki do instytucji kultury tam, bo takie są, przyrody, która tam jest, która jest przecież piękna, z zabytków, które też są - podkreśla.



Nabory ruszą niebawem. Wczesną jesienią kluby zaczną działać, a zajęcia potrwają od 6 do 8 miesięcy. W całym regionie umowy grantowe na utworzenie klubów seniora będą wręczane za pośrednictwem ponad 20 lokalnych grup działania. Na ten cel przeznaczono ponad 20 milionów euro.



Więcej można posłuchać w relacji Doroty Witt poniżej.