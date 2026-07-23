Zdemolowali szatnię na Orliku w Rynarzewie. Urzędnicy pokazują skutki zniszczeń [aktualizacja, wideo]

Region
Przetrzymywała zwierzęta w skrajnych warunkach. Właścicielka pseudohodowli pod Wąbrzeźnem usłyszała wyrokTatiana Adonis/JW 2026-07-23, 20:00
Zapadł wyrok w sprawie pseudohodowli w Gminie Płużnica - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Na jednej z posesji w Błędowie w skrajnie niehumanitarnych warunkach… Czytaj dalej »
Porachunki pseudokibiców w Złejwsi Małej pod lupą toruńskiej prokuratury. Chcą ustalić tożsamość uczestników bójkiMonika Kaczyńska/JW 2026-07-23, 18:40
Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie porachunków pseudokibiców w Złejwsi Małej niedaleko Torunia. Wszczęła je Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód… Czytaj dalej »
Próbował wyłudzić blisko 2 mln złotych z podatku VAT. Toruński sąd skazał Dariusza G.Mariusz Luda/JW 2026-07-23, 17:20
Sąd Okręgowy w Toruniu skazał przedsiębiorcę Dariusza G. na 1 rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok dotyczy próby wyłudzenia ponad… Czytaj dalej »
Rezerwat w Wierzchlesie zamknięty, ale można podziwiać cisy w Leśnictwie Jelenia GóraMarcin Doliński/KB 2026-07-23, 16:40
Ścieżka edukacyjna prowadząca do rezerwatu przyrody Jelenia Góra otwarta została w Nadleśnictwie Zamrzenica. Początek szlaku edukacyjnego, który prowadzi… Czytaj dalej »
Utrudnienia na rondzie Fordońskim. Od soboty zaczynają się tam kolejne prace drogoweRedakcja/KB 2026-07-23, 16:00
Zbliża się do końca remont torowiska na wysokości ul. Jagiellońskiej 117. Oznacza to, że roboty w nocy z piątku (24.07.) na sobotę (25.07.) przeniosą… Czytaj dalej »
Złamał sądowy zakaz i pod wpływem alkoholu wjechał pod pociąg. 39-latek z powiatu radziejowskiego w areszcieJW 2026-07-23, 15:20
39-latek odpowie za prowadzenie auta po alkoholu, wjechanie pod pociąg towarowy i ucieczkę z miejsca wypadku. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci… Czytaj dalej »
Zderzenie samochodu i ciężarówki w Dalkowie. Policja mówi o przyczynach wypadkuBartosz Nawrocki /JW 2026-07-23, 14:40
Dwie osoby jadące samochodem osobowym zostały zabrane karetkami do szpitala po zderzeniu z ciężarówką w Dalkowie w powiecie sępoleńskim, do którego doszło… Czytaj dalej »
W sto minut pociągiem do Warszawy? Bydgoscy społecznicy nie wierzą w obietnice rząduNatasza Trzebuchowska/KB 2026-07-23, 14:08
Według najnowszych planów północna magistrala kolejowa w ramach PORTU POLSKA - do Warszawy - ma przebiegać przez Toruń, a ominąć... Bydgoszcz. „To marginalizacja… Czytaj dalej »
Tramwajowe inwestycje w Bydgoszczy, czyli długa lista zakupów i jeszcze dłuższa remontówTatiana Adonis/KB 2026-07-23, 13:10
Bydgoszcz inwestuje w rozbudowę sieci torowisk oraz w nowoczesny tabor - większość jeżdżących po mieście tramwajów to pojazdy niskopodłogowe. Nad Brdą… Czytaj dalej »
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