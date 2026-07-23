Zdemolowali szatnię na Orliku w Rynarzewie. Urzędnicy pokazują skutki zniszczeń [aktualizacja, wideo]

2026-07-23, 18:00  Jarosław Wieprzycki, Dorota Witt
Grupa młodzieży miała zdemolować szatnię na ORLIK-u w Rynarzewie /fot. Gmina Szubin

Grupa młodzieży miała zdemolować szatnię na ORLIK-u w Rynarzewie /fot. Gmina Szubin

Grupa młodzieży zdewastowała szatnię na terenie Orlika przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Między innymi powywracali ławki i zniszczyli łazienkę.

O sprawie poinformowali urzędnicy z Gminy Szubin. W mediach społecznościowych udostępnili nagranie, na którym widać powywracane ławki, zniszczone drzwi, a także liczne uszkodzenia w łazience.

- Jest to bardzo przykre, że nie doceniają tego, co mają w swoich zasobach i powinni szanować to, co jest do dyspozycji całego społeczeństwa. Sprawa została skierowana do Komisariatu Policji w Szubinie. Trwa dochodzenie. Urząd Miejski będzie dochodził wszelkich roszczeń z tego tytułu - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Anna Kijowska, zastępczyni burmistrza Szubina.

Gmina przekazała policji nagranie z monitoringu. Trwa liczenie strat i ustalanie nazwisk wandali. Nieoficjalnie wiadomo, że niektórzy z nich to absolwenci tej szkoły. Szatnia na czas wakacji była zamknięta. To jednak nie przeszkodziło młodzieży, by dostać się do środka.

Mówi Anna Kijowska

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