Porachunki pseudokibiców w Złejwsi Małej pod lupą toruńskiej prokuratury. Chcą ustalić tożsamość uczestników bójki

2026-07-23, 18:40  Monika Kaczyńska/JW
Prokuratorzy prowadzą śledztwo ws. porachunków pseudokibiców / fot. x.com/szalonyreporter (archiwum)

Prokuratorzy prowadzą śledztwo ws. porachunków pseudokibiców / fot. x.com/szalonyreporter (archiwum)

Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie porachunków pseudokibiców w Złejwsi Małej niedaleko Torunia. Wszczęła je Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód. Postępowanie jest prowadzone w kierunku udziału w zbiegowisku. Brały w nim udział cztery osoby.

Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie. Śledczy chcą ustalić tożsamość osób, które brały udział w zbiegowisku 18 czerwca na ul. Osiedlowej w Złejwsi Małej.

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Przypomnijmy - w internecie pojawiły się wówczas nagrania, na których widać kilka osób w kominiarkach, trzymające przedmioty przypominające maczety. Słychać też strzały. Na jednym ze zdjęć zamieszczonych w sieci widać również przestrzeloną szybę na klatce schodowej w bloku. Według nieoficjalnych informacji, były to porachunki pseudokibiców.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

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