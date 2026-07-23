Próbował wyłudzić blisko 2 mln złotych z podatku VAT. Toruński sąd skazał Dariusza G.

2026-07-23, 17:20 Mariusz Luda/JW

Dariusz G. skazany za próby wyłudzenia blisko 2 mln zł VAT-u /fot. Mariusz Luda

Sąd Okręgowy w Toruniu skazał przedsiębiorcę Dariusza G. na 1 rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok dotyczy próby wyłudzenia ponad 1,8 mln zł podatku VAT ze sprzedaży działki we Władysławowie – uzasadniał sędzia Piotr Gensikowski.

Do transakcji doszło między jego dwiema spółkami w 2012 roku (jedna ze spółek zarejestrowana w Toruniu). Urząd Skarbowy odmówił wówczas wypłaty pieniędzy i zgłosił sprawę organom ścigania. Wyrok jest nieprawomocny, obrońca już zapowiedział apelację.



- Jedynym celem, który przyświecał, było uzyskanie tej korzyści podatkowej z tytułu podatku VAT. Oczywiście zamiar, bo zakończyło się na usiłowaniu. Pan oskarżony, jako prezes zarządu obu spółek, nie musiał mieć wykształcenia prawniczego, nie musiał mieć wykształcenia z zakresu doradztwa podatkowego, czegokolwiek, ale wiedział, że wskutek tych podejmowanych działań ma dojść do uzyskania korzyści podatkowej z podatku VAT - mówi sędzia Piotr Gensinowski.



- Ocenimy wyrok jeszcze, bo musimy dokonać jego analizy. Wyrok jest skazujący, więc jest to na pewno jakiś wyrok w tym sensie satysfakcjonujący - wskazuje prok. Arkadiusz Wolski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



- Apelacja w takim wypadku jest oczywistością. Ja od kilku lat występując w tej sprawie zapowiadam, że sprawa skończy się w najwyższych instancjach w Polsce, a jeżeli trzeba będzie, to i w trybunale w Strasburgu. Ze względu na rażące naruszenie praw podatnika oskarżonego w tym wypadku - zaznacza Mateusz Rudziński, adwokat.



Dariusz G. to związany z branżą hotelarską przedsiębiorca i inwestor z Pomorza.