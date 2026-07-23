Zderzenie samochodu i ciężarówki w Dalkowie. Policja mówi o przyczynach wypadku

2026-07-23, 14:40 Bartosz Nawrocki /JW

Ciężarówka i osobówka zderzyły się w Dalkowie (powiat sępoleński) /zdj. ilustracyjne

Dwie osoby jadące samochodem osobowym zostały zabrane karetkami do szpitala po zderzeniu z ciężarówką w Dalkowie w powiecie sępoleńskim, do którego doszło po godz. 12.

Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK st. kpt. Robert Ferensztajn, oficer prasowy sępoleńskich strażaków, poszkodowani byli przytomni. Łącznie w zdarzeniu brały udział trzy osoby. St. asp. Małgorzata Warsińska, rzecznik sępoleńskich policjantów przekazała nam, że chodzi o 48-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę - mieszkańców powiatu sępoleńskiego, którzy jechali osobowym volkswagenem, a także o 35-letniego kierowcę ciężarówki z powiatu bydgoskiego.



Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że na łuku drogi wojewódzkiej 241 naczepa ciężarówki nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, przez co doszło do zderzenia z osobówką. Ta uderzyła w barierki.



Zorganizowano objazd z Więcborka na Sypniewo przez Lutowo i do Sępólna Krajeńskiego. Policja prowadzi działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Służby przygotowują drogę do jej częściowego odblokowania.