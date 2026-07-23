W sto minut pociągiem do Warszawy? Bydgoscy społecznicy nie wierzą w obietnice rządu

2026-07-23, 14:08 Natasza Trzebuchowska/KB

Piotr Cyprys, przewodniczący Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska/ fot. Natasza Trzebuchowska

Według najnowszych planów północna magistrala kolejowa w ramach PORTU POLSKA - do Warszawy – ma przebiegać przez Toruń, a ominąć... Bydgoszcz. „To marginalizacja naszego miasta” – twierdzą członkowie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska.

Wystosowali w tej sprawie list otwarty do wicepremierów związanych z Bydgoszczą - Krzysztofa Gawkowskiego i Radosława Sikorskiego.



- Przede wszystkim chodzi o to, aby nasi politycy skutecznie zadziałali tak, aby Bydgoszcz znalazła się w tym podstawowym, bazowym projekcie Kolei Dużych Prędkości, a nie w jakimś takim marginalizującym miasto dodatku - mówi Piotr Cyprys, przewodniczący Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. - Proponowane odgałęzienia, co do których nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstaną, nie gwarantują tego, że to, co było zapewniane o czasie dojazdu do Warszawy czy do innych miejscowości, będzie w ogóle realne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Bydgoszczanie mieli dojeżdżać do jakiejś stacji pośredniej i tam wsiadać na dworcu do Kolei Dużych Prędkości. Ósme miasto w Polsce nie może być tak traktowane - powiedział Polskiemu Radiu PiK Piotr Cyprys.





Kolej Dużych Prędkości ma łączyć główne ośrodki w Polsce. Plan rozbudowy kolei jest przewidziany nawet do 2060 roku. Do 2035 roku mają zostać uruchomione pierwsze nowe odcinki.