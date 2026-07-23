Tramwajowe inwestycje w Bydgoszczy, czyli długa lista zakupów i jeszcze dłuższa remontów

Bydgoszcz inwestuje w rozbudowę sieci torowisk oraz w nowoczesny tabor - konferencja prasowa w tramwaju/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz inwestuje w rozbudowę sieci torowisk oraz w nowoczesny tabor - większość jeżdżących po mieście tramwajów to pojazdy niskopodłogowe. Nad Brdą trwa m.in. remont na pętli tramwajowej przy Lesie Gdańskim, torowiska na rondzie Fordońskim oraz ostatni etap modernizacji torowiska wzdłuż Toruńskiej.
Przebudowa torowiska i układu drogowego wzdłuż ulicy Toruńskiej to jedna z największych inwestycji w mieście. Została podzielona na trzy etapy. W zeszłym roku zakończono prace pomiędzy rondem Toruńskim i Spokojną. Teraz oddano do użytku prawie trzykilometrowy odcinek torowiska pomiędzy Kazimierza Wielkiego i Równą.
- Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji była przebudowa dojazdów do zajezdni tramwajowych - mówi Maciej Gust, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Wykonaliśmy trzy takie węzły tramwajowe. Wszystkie te rozjazdy zostały wyposażone w sygnalizację świetlną, jak również w system sterowania, który umożliwia motorniczym uruchamianie zwrotnic bez wychodzenia z tramwaju.
Teraz prace trwają na odcinku pomiędzy Równą i pętlą Stomil. Jeśli chodzi o inne roboty, to w związku z zamknięciem pętli Las Gdański miasto planuje remont torowiska na wysokości dyskontu spożywczego oraz ulicy Kamiennej.
- Wzięliśmy pod uwagę wszystkie najbardziej zdegradowane punkty - mówi Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Dodaje, że wkrótce rozpoczną się prace związane z budową zielonego torowiska na Szwederowie.
Kończą się prace na torowisku wzdłuż Jagiellońskiej, w pobliżu ronda Fordońskiego. W nocy z piątku na sobotę (25-26.07) roboty przeniosą się na przejazd od strony mostu Pomorskiego.
Tramwaje wrócą na Jagiellońską, ale nie będą kursować pomiędzy rondem Fordońskim a Perłową.
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