Rezerwat w Wierzchlesie zamknięty, ale można podziwiać cisy w Leśnictwie Jelenia Góra
Ścieżka edukacyjna prowadząca do rezerwatu przyrody Jelenia Góra otwarta została w Nadleśnictwie Zamrzenica. Początek szlaku edukacyjnego, który prowadzi do małego rezerwatu cisów znajduję się przy leśnictwie Jelenia Góra.
- Ten szlak nas szczególnie cieszy, dlatego że znajdują się tu cisy - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
- Przypomnę państwu, że na ziemiach polskich cis to pierwszy gatunek prawnie objęty ochroną. W 1423 roku decyzję o ochronie podjął król Władysław Jagiełło. Mamy tu więc taką niezwykłą gratkę. Nadleśnictwo udostępnia ścieżkę, dzięki której zwiedzający będą mogli poznać szczególne walory przyrodnicze tego miejsca. W rezerwatach z reguły nie ma takich udostępnień.
- Mamy tu chociaż taki substytut rezerwatu wierzchlaskiego - mówi Adam Wenda, nadleśniczy z Nadleśnictwa Zamrzenica. - Są tu egzemplarze cisa, choć nie tak stare jak w Wierzchlesie, ale także warto je zobaczyć.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.
- Rezerwat ma pięć hektarów. Przypomnijmy, że 6 lat temu ze względów bezpieczeństwa zamknięto dla turystów jeden z największych i najstarszych w Europie Rezerwatów Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie.