Rezerwat w Wierzchlesie zamknięty, ale można podziwiać cisy w Leśnictwie Jelenia Góra

2026-07-23, 16:40 Marcin Doliński/KB

Ścieżka edukacyjna prowadząca do rezerwatu przyrody Jelenia Góra otwarta została w Nadleśnictwie Zamrzenica/fot. Marcin Doliński

Ścieżka edukacyjna prowadząca do rezerwatu przyrody Jelenia Góra otwarta została w Nadleśnictwie Zamrzenica. Początek szlaku edukacyjnego, który prowadzi do małego rezerwatu cisów znajduję się przy leśnictwie Jelenia Góra.

- Ten szlak nas szczególnie cieszy, dlatego że znajdują się tu cisy - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

- Przypomnę państwu, że na ziemiach polskich cis to pierwszy gatunek prawnie objęty ochroną. W 1423 roku decyzję o ochronie podjął król Władysław Jagiełło. Mamy tu więc taką niezwykłą gratkę. Nadleśnictwo udostępnia ścieżkę, dzięki której zwiedzający będą mogli poznać szczególne walory przyrodnicze tego miejsca. W rezerwatach z reguły nie ma takich udostępnień.



- Mamy tu chociaż taki substytut rezerwatu wierzchlaskiego - mówi Adam Wenda, nadleśniczy z Nadleśnictwa Zamrzenica. - Są tu egzemplarze cisa, choć nie tak stare jak w Wierzchlesie, ale także warto je zobaczyć.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.





Rezerwat ma pięć hektarów. Przypomnijmy, że 6 lat temu ze względów bezpieczeństwa zamknięto dla turystów jeden z największych i najstarszych w Europie Rezerwatów Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie.