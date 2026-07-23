Zignorował znak „stop" i zderzył się z dostawczakiem. W samochodzie m.in. dwoje dzieci [zdjęcia]

Zignorowanie znaku STOP i wymuszenie pierwszeństwa przejazdu doprowadziło do zderzenia dwóch pojazdów w miejscowości Nowa Wieś (gmina Piotrków Kujawski)/fot. KPP Radziejów

Zignorowanie znaku „stop" i wymuszenie pierwszeństwa przejazdu doprowadziło do zderzenia dwóch pojazdów w miejscowości Nowa Wieś (gmina Piotrków Kujawski). Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Sprawca wypadku został ukarany wysokim mandatem oraz punktami karnymi.

Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 6:10 w miejscowości Nowa Wieś (gmina Piotrków Kujawski). Kierujący renault 39-latek zlekceważył nakaz zatrzymania się i wjechał na skrzyżowanie, zderzając się z prawidłowo jadącym iveco.

Na badania do szpitala przewieziono troje pasażerów auta osobowego: 34-latkę oraz dzieci w wieku 11 i 4 lat. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Obaj kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia nie mieli wątpliwości, że winę za spowodowanie kolizji ponosi 39-letni kierowca osobówki. Został ukarany przez mundurowych mandatem w wysokości 1500 zł i 12 punktami karnymi.