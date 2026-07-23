Piaskownica pełna szkła! Bezwzględny zakaz wstępu na plac zabaw w Świeciu [wideo, zdjęcia]

2026-07-23, 11:52 Marcin Doliński/KB

Plac zabaw na osiedlu Kościuszki w Świeciu zamknięty. W piaskownicy ktoś rozbił wielki kawałek szkła/fot. Marcin Doliński

Plac zabaw na osiedlu Kościuszki w Świeciu zamknięty. W piaskownicy ktoś rozbił wielki kawałek szkła. Trwa poszukiwanie sprawcy.

- Ktoś przyniósł taflę szkła, położył ją na piasku, po czym potłukł na kawałki wielkości 20–30 centymetrów. Te kawałki zostały w piaskownicy. Nie jest możliwe przesianie piasku, w grę wchodzi tylko całkowita jego wymiana. To zdarzenie stwarza realne i duże prawdopodobieństwo utraty zdrowia i życia - mówiła Magdalena Arczyńska-Górna, kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Świeciu.





W tej sprawie będzie złożone zawiadomienie na Policję.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej: