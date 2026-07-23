Samochód uderzył w bariery na autostradzie A1. Jedna osoba zabrana do szpitala

2026-07-23, 10:50  Redakcja/KB
Samochód uderzył w bariery na autostradzie A1. Jedna osoba zabrana do szpitala/fot. KM PSP Bydgoszcz

Samochód uderzył w bariery na autostradzie A1. Jedna osoba zabrana do szpitala/fot. KM PSP Bydgoszcz

W czwartek przed godziną 10:00, na 220. kilometrze autostrady A1, w miejscowości Szewo samochód uderzył w barierki. Trasa w kierunku Łodzi jest zablokowana.

Jak przekazała policja, autem podróżowały cztery osoby – troje dorosłych oraz dziecko. 61-letnia kobieta została zabrana do szpitala we Włocławku.

  • Na czas prowadzonych działań ruch odbywa się przez stację paliw.
Problemy są także na innym odcinku trasy A1. Około godz. 10:00 na wysokości Unisławic, między węzłami Kowal-Kutno Północ auto wypadło z drogi. Jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje ruch przez MOP Lubień Południe. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Utrudnienia maja potrwać ok. dwóch godzin.

Włocławek

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