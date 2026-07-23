Utrudnienia na rondzie Fordońskim. Od soboty zaczynają się tam kolejne prace drogowe

Tramwaje wrócą na ulicę Jagiellońską, a ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a węzłem Perłowa/fot. ZDMiKP

Zbliża się do końca remont torowiska na wysokości ul. Jagiellońskiej 117. Oznacza to, że roboty w nocy z piątku (24.07.) na sobotę (25.07.) przeniosą się na przejazd od strony mostu Pomorskiego. Tramwaje wrócą na ulicę Jagiellońską, a ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a węzłem Perłowa.

Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, z soboty na niedzielę (z 24 na 25 lipca) nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie ronda Fordońskiego, gdzie trwa wymiana zwrotnic, krzyżownic oraz szyn.

Zakończą się prace na torowisku na wysokości ul. Jagiellońskiej 117, a rozpoczną na przejeździe od strony Mostu Pomorskiego. Jezdnia ulicy Jagiellońskiej oraz w obrębie ronda Fordońskiego zostanie zawężona.



Tramwaje będą ponownie kursowały przez ulicę Jagiellońską, a wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na Moście Pomorskim. Utrudnienia powinny potrwać około dwóch tygodni.



Od soboty (25.07.) komunikacja publiczna funkcjonować będzie w następujący sposób:



linie nr 3 i 5 powrócą na standardowe trasy przebiegu,

linia nr 10 powróci na dotychczasową, zmienioną trasę przebiegu Wilczak – Niepodległości,

linia ZaT powróci na dotychczasową trasę Las Gdański P+R – Gdańska – Jagiellońska – Rondo Jagiellonów,

linia nr 6 pozostanie zawieszona,

linie nr 4 i 8 zostaną skierowane objazdem na trasy czasowo zmienione - w kierunku pętli Bielawy oraz Rycerska od przystanku Perłowa ulicami: Toruńską, Kazimierza Wielkiego, Fordońską, a od przystanku Rondo Fordońskie powrót na standardowe trasy przebiegu i analogicznie w przeciwnym kierunku.

Z obsługi pasażerskiej (w obu kierunkach) zostanie wyłączony przystanek Rondo Toruńskie.

Do obsługi pasażerskiej (w obu kierunkach) włączone zostaną następujące przystanki: Toruńska/Filmowa, Kazimierza Wielkiego, Most Kazimierza Wielkiego, Fordońska/Bałtycka, Rondo Fordońskie (przystanki po wschodniej stronie ronda).

zostanie uruchomiona zastępcza linia ZaT8 w relacji Kapuściska – Wojska Polskiego – Bełzy – Spokojna – Toruńska (powrót Bełzy) – Most Pomorski – Wyszyńskiego – Rondo Skrzetuskie.

Przystanki w kierunku pętli Rondo Skrzetuskie:

Kapuściska

Wojska Polskiego / Baczyńskiego

Wojska Polskiego / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Szarych Szeregów

Bełzy / Szarych Szeregów (przystanek tymczasowy za przejściem dla pieszych)

Spokojna (przystanek tymczasowy przed wjazdem do garaży)

rondo Toruńskie (przystanek tymczasowy na prawoskręcie do obiektu handlowego)

Rondo Fordońskie

Rondo Skrzetuskie

Przystanki w kierunku pętli Kapuściska:

Rondo Skrzetuskie

Rondo Fordońskie

Rondo Toruńskie (przystanek tymczasowy na ul. Bełzy za skrzyżowaniem z ul. Jar Czynu Społecznego)

Bełzy / Spokojna (przystanek tymczasowy na wysokości kliniki weterynaryjnej)

Bełzy / Szarych Szeregów (przystanek tymczasowy na wysokości przejścia dla pieszych)

Szarych Szeregów

Wojska Polskiego / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Wojska Polskiego / Baczyńskiego

Kapuściska

Bilety jednorazowe będą honorowane na następujących zasadach: