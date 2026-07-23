Utrudnienia na rondzie Fordońskim. Od soboty zaczynają się tam kolejne prace drogowe

2026-07-23, 16:00  Redakcja/KB
Tramwaje wrócą na ulicę Jagiellońską, a ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a węzłem Perłowa/fot. ZDMiKP

Tramwaje wrócą na ulicę Jagiellońską, a ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a węzłem Perłowa/fot. ZDMiKP

Zbliża się do końca remont torowiska na wysokości ul. Jagiellońskiej 117. Oznacza to, że roboty w nocy z piątku (24.07.) na sobotę (25.07.) przeniosą się na przejazd od strony mostu Pomorskiego. Tramwaje wrócą na ulicę Jagiellońską, a ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a węzłem Perłowa.

Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, z soboty na niedzielę (z 24 na 25 lipca) nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie ronda Fordońskiego, gdzie trwa wymiana zwrotnic, krzyżownic oraz szyn.
Zakończą się prace na torowisku na wysokości ul. Jagiellońskiej 117, a rozpoczną na przejeździe od strony Mostu Pomorskiego. Jezdnia ulicy Jagiellońskiej oraz w obrębie ronda Fordońskiego zostanie zawężona.

Tramwaje będą ponownie kursowały przez ulicę Jagiellońską, a wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na Moście Pomorskim. Utrudnienia powinny potrwać około dwóch tygodni.

Od soboty (25.07.) komunikacja publiczna funkcjonować będzie w następujący sposób:

  • linie nr 3 i 5 powrócą na standardowe trasy przebiegu,
  • linia nr 10 powróci na dotychczasową, zmienioną trasę przebiegu Wilczak – Niepodległości,
  • linia ZaT powróci na dotychczasową trasę Las Gdański P+R – Gdańska – Jagiellońska – Rondo Jagiellonów,
  • linia nr 6 pozostanie zawieszona,
  • linie nr 4 i 8 zostaną skierowane objazdem na trasy czasowo zmienione - w kierunku pętli Bielawy oraz Rycerska od przystanku Perłowa ulicami: Toruńską, Kazimierza Wielkiego, Fordońską, a od przystanku Rondo Fordońskie powrót na standardowe trasy przebiegu i analogicznie w przeciwnym kierunku.
  • Z obsługi pasażerskiej (w obu kierunkach) zostanie wyłączony przystanek Rondo Toruńskie.
  • Do obsługi pasażerskiej (w obu kierunkach) włączone zostaną następujące przystanki: Toruńska/Filmowa, Kazimierza Wielkiego, Most Kazimierza Wielkiego, Fordońska/Bałtycka, Rondo Fordońskie (przystanki po wschodniej stronie ronda).
  • zostanie uruchomiona zastępcza linia ZaT8 w relacji Kapuściska – Wojska Polskiego – Bełzy – Spokojna – Toruńska (powrót Bełzy) – Most Pomorski – Wyszyńskiego – Rondo Skrzetuskie.
Przystanki w kierunku pętli Rondo Skrzetuskie:
  • Kapuściska
  • Wojska Polskiego / Baczyńskiego
  • Wojska Polskiego / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
  • Szarych Szeregów
  • Bełzy / Szarych Szeregów (przystanek tymczasowy za przejściem dla pieszych)
  • Spokojna (przystanek tymczasowy przed wjazdem do garaży)
  • rondo Toruńskie (przystanek tymczasowy na prawoskręcie do obiektu handlowego)
  • Rondo Fordońskie
  • Rondo Skrzetuskie
Przystanki w kierunku pętli Kapuściska:
  • Rondo Skrzetuskie
  • Rondo Fordońskie
  • Rondo Toruńskie (przystanek tymczasowy na ul. Bełzy za skrzyżowaniem z ul. Jar Czynu Społecznego)
  • Bełzy / Spokojna (przystanek tymczasowy na wysokości kliniki weterynaryjnej)
  • Bełzy / Szarych Szeregów (przystanek tymczasowy na wysokości przejścia dla pieszych)
  • Szarych Szeregów
  • Wojska Polskiego / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
  • Wojska Polskiego / Baczyńskiego
  • Kapuściska
Bilety jednorazowe będą honorowane na następujących zasadach:
  • z linii numer 2, 3, 4, 5, 8, 10 i 11 na ZaT na całej trasie,
  • z linii numer 2, 4, 8, 11 i ZaT8 na ZaT6 na całej trasie,
  • z linii numer 4, 5 i 8 na ZaT8 na całej trasie - i odwrotnie dla każdego wariantu.

źr. ZDMiKP Bydgoszcz

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