Kryminalni z Radziejowa zatrzymali kobietę, która okradała market w Osięcinach

Podejrzana została zatrzymana i usłyszała zarzut kradzieży. Zgodnie z Kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności/ Fot. Policja

Radziejowscy policjanci zatrzymali 64-letnią mieszkankę powiatu, która odpowie za serię kradzieży w jednym z marketów w Osięcinach. Łupem kobiety padł towar o łącznej wartości ponad 6 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze analizowali zgłoszenia dotyczące kradzieży, do których dochodziło w styczniu i lutym tego roku w placówce handlowej w gminie Osięciny.



Kluczowym elementem dochodzenia okazała się szczegółowa analiza nagrań ze sklepowego monitoringu. Policjanci połączyli pojedyncze incydenty w całość. Udowodnili, że kobieta kilkadziesiąt razy wyniosła ze sklepu towar, nie płacąc za niego. Właściciel sklepu oszacował straty na ponad 6 tysięcy złotych.

