IMGW ostrzega przed burzą, deszczem i gradem. Alerty dla czternastu województw

2026-07-23, 08:50  Redakcja/KB
Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner/archiwum

Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner/archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla dwóch województw na północy kraju. Możliwe są silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i zachodniopomorskie oraz częściowo woj.: lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, a także łódzkie.

  • Alerty będą obowiązywać od czwartkowego południa do godz. 22:00, a na terenach ich występowania prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest drobny grad.

Natomiast alerty przed silnym deszczem z burzami obowiązują w części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Przewidują one opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym od 30 do 40 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Niewykluczone są też opady gradu.

Ostrzeżenia będą aktywne od godz. 7:00 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 20:00.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

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