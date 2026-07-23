IMGW ostrzega przed burzą, deszczem i gradem. Alerty dla czternastu województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla dwóch województw na północy kraju. Możliwe są silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.
Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i zachodniopomorskie oraz częściowo woj.: lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, a także łódzkie.
- Alerty będą obowiązywać od czwartkowego południa do godz. 22:00, a na terenach ich występowania prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest drobny grad.
Natomiast alerty przed silnym deszczem z burzami obowiązują w części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Przewidują one opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym od 30 do 40 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Niewykluczone są też opady gradu.
Ostrzeżenia będą aktywne od godz. 7:00 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 20:00.
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.