Polskie Radio PiK prezentuje Skępe. Okolica słynie ze skarbów kultury i natury [zdjęcia]

2026-07-23, 09:00  Agnieszka Marszał/KB
W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” odwiedzamy Skępe - małe miasto o wielkim uroku. Cudowne zakątki przyrodniczo-leśne, rezerwaty, liczne jeziora, parki, lasy, łąki i zabytki, m.in. ślady średniowiecznych grodzisk i klasztor oo. bernardynów, zbudowany na początku XVI wieku - w podróż wybrała się reporterka Polskiego Radia PiK Agnieszka Marszał.

Pierwsza drewniana kaplica została tu wzniesiona przez Kościeleckich w 1495 roku po prywatnym objawieniu, jakie w tym miejscu otrzymał kuśnierz Jan z Pobiedzisk podczas epidemii dżumy. Później córka Kościeleckich – Zofia – umieściła w niej z wdzięczności za uzdrowienie chorych nóg niedużą drewnianą gotycką figurę Matki Bożej, nabytą w Poznaniu. Dziś to znana w całej Polsce figura Matki Bożej Skępskiej.

Klasztor słynie też z unikatowych barokowych krużganków. Zostały one wzniesione na planie czworoboku wokół dziedzińca i stanowią jeden z najcenniejszych zabytków typu kalwaryjskiego w Polsce. Relacja Agnieszki Marszał jest poniżej.

Wcześniejsze wakacyjne podróże naszych reporterów można śledzić: TUTAJ

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Skępe - niewielkie miasteczko o wielkim uroku/fot. Agnieszka Marszał

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