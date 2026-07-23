Kujawsko-pomorscy sportowcy będą mieli szatnie na medal. Najwięcej pieniędzy dostała Pakość

2026-07-23, 06:50  Marcin Glapiak/DW
3,5 miliona złotych trafi do gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację szatni sportowych/ Fot. Marcin Glapiak

3,5 miliona złotych trafi do gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację szatni sportowych/ Fot. Marcin Glapiak

Aż 3,5 miliona złotych trafi do gmin i powiatów z regionu na modernizację szatni przy obiektach sportowych.

„Szatnia na medal” to program Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na remont, przebudowę, modernizację lub budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiektach sportowych. Dofinansowanie pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, w kwocie od 100 tys. do 500 tys. zł na jeden wniosek.

„Szatnie na medal” w województwie kujawsko-pomorskim
  • Gmina Pakość (powiat inowrocławski) – modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości – 500 000 zł (najwyższe dofinansowanie w regionie),
  • Miasto i Gmina Górzno (powiat brodnicki) – modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej – 382 200 zł,
  • Gmina Więcbork (powiat sępoleński) – poprawa standardu zaplecza szatniowo-sanitarnego poprzez remont infrastruktury sportowej obiektów sportowych w Więcborku – 368 200 zł,
  • Gmina Grudziądz (powiat grudziądzki) – modernizacja pomieszczeń zapleczy szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych w miejscowościach: Mokre, Sztynwag i Węgrowo – 340 600 zł,
  • Gmina Kcynia (powiat nakielski) – remont szatni zlokalizowanych w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni – 318 600 zł,
  • Gmina Lubiewo (powiat tucholski) – szatnia na Medal: tu zaczyna się każdy mecz – Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych przy sali gimnastycznej w Lubiewie – 266 600 zł,
  • Gmina Brzozie (powiat brodnicki) – modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Brzoziu – 229 600 zł,
  • Gmina Baruchowo (powiat włocławski) – modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w Hali Sportowej w Baruchowie – 226 000 zł,
  • Gmina Rypin (powiat rypiński) – remont zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części magazynowej na pomieszczenia socjalno-techniczne dla obsługi boiska trawiastego – 220 300 zł,
  • Gmina Zakrzewo (powiat aleksandrowski) – modernizacja szatni przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – 211 800 zł,
  • Gmina Lniano (powiat świecki) – remont i wyposażenie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku zaplecza sportowego w Lnianie – 198 600 zł,
  • Gmina Skrwilno (powiat rypiński) – remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb lokalnego klubu sportowego oraz adaptacja pomieszczenia szatniowego na zaplecze szatniowo-sanitarne przy sali gimnastycznej – 166 200 zł.

Łącznie na realizację tych zadań przeznaczono blisko 3,4 mln zł dofinansowania, które trafi do 12 wniosków obejmujących 17 szatni. Szacowany koszt całkowity wszystkich inwestycji wynosi ponad 8,7 mln zł.

Najwyższe dofinansowanie w województwie – 500 tys. zł, przy szacowanym koszcie całkowitym około 2,1 mln zł – otrzymała gmina Pakość na modernizację szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego. Zakres inwestycji obejmie m.in. nowe posadzki, ściany działowe i sufity podwieszane, wymianę stolarki drzwiowej, wykończenie szatni, sanitariatów, strefy odnowy biologicznej, siłowni i pralni, a także modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

Kwoty dofinansowań w ramach programu „Szatnia na medal" w wariancie remontowym ogłosił w Pakości minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

W całym kraju wpłynęło 780 wniosków (na 1013 szatni) na łączną kwotę 221 mln zł, przy szacowanym koszcie całkowitym zgłoszonych inwestycji wynoszącym prawie 500 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 186 wniosków (270 szatni, w tym 122 przyszkolne) na kwotę ponad 51,4 mln zł.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.



Relacja Marcina Glapiaka

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