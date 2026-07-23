Kujawsko-pomorscy sportowcy będą mieli szatnie na medal. Najwięcej pieniędzy dostała Pakość
Aż 3,5 miliona złotych trafi do gmin i powiatów z regionu na modernizację szatni przy obiektach sportowych.
„Szatnie na medal” w województwie kujawsko-pomorskim
- Gmina Pakość (powiat inowrocławski) – modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości – 500 000 zł (najwyższe dofinansowanie w regionie),
- Miasto i Gmina Górzno (powiat brodnicki) – modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej – 382 200 zł,
- Gmina Więcbork (powiat sępoleński) – poprawa standardu zaplecza szatniowo-sanitarnego poprzez remont infrastruktury sportowej obiektów sportowych w Więcborku – 368 200 zł,
- Gmina Grudziądz (powiat grudziądzki) – modernizacja pomieszczeń zapleczy szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych w miejscowościach: Mokre, Sztynwag i Węgrowo – 340 600 zł,
- Gmina Kcynia (powiat nakielski) – remont szatni zlokalizowanych w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni – 318 600 zł,
- Gmina Lubiewo (powiat tucholski) – szatnia na Medal: tu zaczyna się każdy mecz – Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych przy sali gimnastycznej w Lubiewie – 266 600 zł,
- Gmina Brzozie (powiat brodnicki) – modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Brzoziu – 229 600 zł,
- Gmina Baruchowo (powiat włocławski) – modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w Hali Sportowej w Baruchowie – 226 000 zł,
- Gmina Rypin (powiat rypiński) – remont zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części magazynowej na pomieszczenia socjalno-techniczne dla obsługi boiska trawiastego – 220 300 zł,
- Gmina Zakrzewo (powiat aleksandrowski) – modernizacja szatni przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – 211 800 zł,
- Gmina Lniano (powiat świecki) – remont i wyposażenie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku zaplecza sportowego w Lnianie – 198 600 zł,
- Gmina Skrwilno (powiat rypiński) – remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb lokalnego klubu sportowego oraz adaptacja pomieszczenia szatniowego na zaplecze szatniowo-sanitarne przy sali gimnastycznej – 166 200 zł.
Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.