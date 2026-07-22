Sądowy spór o miliony za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

2026-07-22, 18:48 Mariusz Luda/DW

Austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby/ Fot. Mariusz Luda

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu odbyło się przesłuchanie świadków w procesie, w którym austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle domaga się od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby.

Podczas 3,5-godzinnej rozprawy sędzia Stanisław Dziurlikowski i prawnicy pytali byłych pracowników biura o procesy decyzyjne i powody opóźnień.





- Nie mogliśmy się przez wiele miesięcy dogadać, gdzie ta żaba (symbol festiwalu - przyp. DW) ma być, a to niosło za sobą zmiany związane z lokalizacją sceny tymczasowej i z rozwiązaniami garażu podziemnego - mówił jeden ze świadków.





Czy te zmiany miały też wpływ na terminy realizacji umowy przez głównego projektanta?





- Oczywiście, ale opóźnienia były spowodowane wprowadzonymi zmianami. W spotkaniach koordynacyjnych brał udział pan Marek Żydowicz. Jego nazwisko pojawiało się bardzo często. Wszyscy architekci - mówiąc wprost - narzekali na współpracę.





Zeznawać ma też

Marek Żydowicz