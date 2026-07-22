Sądowy spór o miliony za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

2026-07-22, 18:48  Mariusz Luda/DW
Austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby/ Fot. Mariusz Luda

Austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby/ Fot. Mariusz Luda

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu odbyło się przesłuchanie świadków w procesie, w którym austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle domaga się od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby.

Podczas 3,5-godzinnej rozprawy sędzia Stanisław Dziurlikowski i prawnicy pytali byłych pracowników biura o procesy decyzyjne i powody opóźnień.

- Nie mogliśmy się przez wiele miesięcy dogadać, gdzie ta żaba (symbol festiwalu - przyp. DW) ma być, a to niosło za sobą zmiany związane z lokalizacją sceny tymczasowej i z rozwiązaniami garażu podziemnego - mówił jeden ze świadków.

Czy te zmiany miały też wpływ na terminy realizacji umowy przez głównego projektanta?

- Oczywiście, ale opóźnienia były spowodowane wprowadzonymi zmianami. W spotkaniach koordynacyjnych brał udział pan Marek Żydowicz. Jego nazwisko pojawiało się bardzo często. Wszyscy architekci - mówiąc wprost - narzekali na współpracę.

Przesłuchanie świadków obu stron zaplanowano także na 23 i 24 lipca. Zeznawać ma też prezes Fundacji Tumult i dyrektor Festiwalu Camerimage Marek Żydowicz.

  • Pierwszy pozew opiewa na kwotę 6 milionów 280 tysięcy złotych.
  • ECFC odrzuca roszczenia twierdząc, że wywiązała się ze wszystkich zobowiązań finansowych, a umowę na kolejne etapy z powodu opóźnień wypowiedziano z winy architektów.
Przypomnijmy: Proces pomiędzy austriackim biurem architektonicznym Baumschlager Eberle, które w 2021 roku wygrało jeden z najdroższych konkursów architektonicznych w Polsce, a Europejskim Centrum Filmowym Camerimage rozpoczął się w kwietniu. Architekci wykonali dokumentację wartą 41 mln złotych netto, ale - jak mówią - do dziś nie dostali zapłaty. W czerwcu 2024 roku instytucja zerwała z nimi umowę. ECFC zarzuca architektom opóźnienia w realizacji projektu i brak reakcji na uwagi.

Toruń
Austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby/ Fot. Mariusz Luda Austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby/ Fot. Mariusz Luda Austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby/ Fot. Mariusz Luda

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