Sądowy spór o miliony za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu odbyło się przesłuchanie świadków w procesie, w którym austriackie biuro projektowe Baumschlager Eberle domaga się od Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu pieniędzy za projekt nowej siedziby.
Podczas 3,5-godzinnej rozprawy sędzia Stanisław Dziurlikowski i prawnicy pytali byłych pracowników biura o procesy decyzyjne i powody opóźnień.
- Pierwszy pozew opiewa na kwotę 6 milionów 280 tysięcy złotych.
- ECFC odrzuca roszczenia twierdząc, że wywiązała się ze wszystkich zobowiązań finansowych, a umowę na kolejne etapy z powodu opóźnień wypowiedziano z winy architektów.