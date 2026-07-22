Dwóch policjantów zeznawało jako świadkowie na rozprawie, dotyczącej śmierci Olka z Grudziądza

2026-07-22, 15:02  Marcin Doliński/DW
Przed sądem w Grudziądzu odbyła się w środę (22 lipca) kolejna rozprawa, dotycząca tragicznej śmierci 19-letniego Olka/Fot. Marcin Doliński

Przed sądem w Grudziądzu odbyła się w środę (22 lipca) kolejna rozprawa, dotycząca tragicznej śmierci 19-letniego Olka/Fot. Marcin Doliński

- Nie zauważyłam skruchy u żadnego ze świadków, którzy brali udział w interwencji. Tak jakby chcieli pokazać: to nie ja, mnie to nie dotyczy. Oglądać 100 razy, jak umiera twoje dziecko i to w takich męczarniach - dla mnie to niesamowita trauma - powiedziała Polskiemu Radiu PiK pani Małgorzata, mama Olka.

Przed sądem w Grudziądzu odbyła się w środę (22 lipca) kolejna rozprawa, dotycząca tragicznej śmierci 19-letniego Olka. Zeznawali policjanci, biorący udział w interwencji wobec niego. Z pięciu wezwanych świadków na sali pojawiło się dwóch funkcjonariuszy.

- Przede wszystkim chcę ustalić dane personalne funkcjonariusza, który wielokrotnie informował uczestniczących w tym zdarzeniu innych funkcjonariuszy, przyjmując taką diagnozę, że Olek „pajacuje” - mówił adwokat rodziny, Michał Wąż.

Świadkowie nie wskazali nazwiska finkcjonariusza. Jeden z funkcjonariuszy na pytanie o to, czy zdawał sobie sprawę, w jakim stanie jest Olek, gdy dotarł na miejsce interwencji, odpowiedział, że widział, że leży na ziemi, ale nie pamięta, w jakiej pozycji i nie pamięta, jak wyglądał.

- Zarzuty umacniają się w tym procesie. Osoby zasłaniają się niepamięcią z uwagi na fakt, iż mają świadomość, że w przyszłości również może dotknąć ich odpowiedzialność karna - mówi Michał Wąż.


W tej sprawie trzej lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do pięciu lat więzienia. Rodzina uważa, że odpowiedzialność powinni ponieść również policjanci i ratownicy. Złożono przeciwko nim prywatne akty oskarżenia.

- Na każdej rozprawie dowiaduję się nowych informacji - podkreśla pani Małgorzata, mama Olka. - Nie zauważyłam skruchy u żadnego ze świadków, którzy brali udział w interwencji. Tak jakby chcieli pokazać: to nie ja, mnie to nie dotyczy. Oglądać 100 razy, jak umiera twoje dziecko i to w takich męczarniach - dla mnie to niesamowita trauma. Niemniej jednak wiem, że jestem winna mojemu synowi wyjaśnienie tej sprawy - dodaje.

Przypomnijmy: sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Młody mężczyzna, uciekając przed policjantami i przeskakując przez ogrodzenie, zranił się w nogę. Nie przeżył.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
Przed sądem w Grudziądzu odbyła się w środę (22 lipca) kolejna rozprawa, dotycząca tragicznej śmierci 19-letniego Olka/Fot. Marcin Doliński

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