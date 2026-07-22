Wypadek amerykańskiej wojskowej cysterny w Rogowie. Przyczyną mógł być silny podmuch wiatru! [aktualizacja]

2026-07-22, 14:01 Marcin Kupczyk/JW

Cysterna wpadła do rowu na drodze ekspresowej S5 /zdj. ilustracyjne

Cysterna należąca do amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S5 w Rogowie (powiat żniński).

Cysterna wojsk amerykańskich nagle zjechała do rowu. O wstępnych przyczynach mówi aspirant Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.



- W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak ustalili wstępnie policjanci, 28-letni żołnierz stracił panowanie nad pojazdem w wyniku podmuchu wiatru. Nie doszło do uszkodzenia cysterny ani wycieku paliwa - relacjonuje policjantka.



Nie ma już utrudnień.