Kto zniszczył drzewa w lesie niedaleko Szubina? W Świeciu szukają sprawcy potłuczonego szkła na placu zabaw

2026-07-22, 13:20 JW

Akty wandalizmów w podszubińskim lesie oraz na placu zabaw w Świeciu/ fot. Nadleśnictwo Szubin, Gmina Świecie

Ktoś niszczy drzewa na terenie Nadleśnictwa Szubin. Zdewastowanych zostało aż z 11 drzewostanów. Z kolei w Świeciu nieznany sprawca potłukł szkła w piaskownicy.

Zagrożenie dla drzew





- W ostatnim czasie na terenie lasów nadzorowanych przez Nadleśnictwo Szubin w Leśnictwie Laskownica, w pobliżu miejscowości Mieczkowo, doszło do aktu wandalizmu - piszą w mediach społecznościowych leśnicy.

Leśnicy podkreślają, że to nie było działanie zwierząt. Ślady wyraźnie mają wskazywać na celową dewastację. Każdy, kto widział osoby zachowujące się podejrzanie w lesie, zauważył ślady, narzędzia lub pojazdy w miejscu zdarzenia, posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, jest proszony o kontakt ze Strażą Leśną lub bezpośrednio z Nadleśnictwem Szubin pod numerem telefonu 52 391 03 10 lub poprzez e-mail: szubin@torun.lasy.gov.pl.





- Każda informacja, nawet drobna, może pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenie mienia i przyrody. Zniszczenie drzewostanu w lesie jest przestępstwem - podkreśla Nadleśnictwo Szubin.





Tłuczone szkło na placu zabaw





Apel do swoich mieszkańców ma też Gmina Świecie. 20 lipca, na placu zabaw przy ul. Kościuszki, ktoś rozłożył na piasku duże tafle szkła, a następnie je potłukł. Mimo zabrania największych odłamków, wciąż zakopane są niewielkie kawałki, które mogą być zagrożeniem dla dzieci. Z tego powodu plac zabaw jest zamknięty. Władze gminy proszą o pomoc w odnalezieniu sprawcy.







