Bydgoszczanin wspiął się na najwyższy szczyt w północnej Afryce. Etap charytatywnej podróży zaliczony

2026-07-22, 12:40 Dorota Witt, Bartosz Nawrocki/JW

Bydgoszczanin wspiął się na najwyższy szczyt Afryki Północnej /fot. Muszla św. Jakuba/Facebook

Marcin Kubiak z Bydgoszczy wspiął się na najwyższy szczyt Jebel Toubkal w Maroku. Wybrał się tam z mieszkańcem Słupska, który podróżuje od bieguna do bieguna. W ten sposób mężczyźni zachęcają do zbiórki dla podopiecznych hospicjum.

Na najwyższy szczyt Afryki Północnej wspiął się Bydgoszczanin Marcin Kubiak. Mowa o czterotysięczniku Jebel Toubkal w Maroku. Jego wysokość wynosi dokładnie 4167 metrów nad poziomem morza.



Mężczyzna wybrał się tam ze Słupszczaninem Grzegorzem Stenką, dla którego to tylko etap podróży od bieguna do bieguna. Na szczyt wspięli się w środę przed południem razem z przewodnikiem, którego obecność jest tam obowiązkowa.



Początkowo zamierzali wejść na górę z rowerem, by potem częściowo zjechać ze szczytu. Pojazd musieli jednak zostawić na posterunku przed wejściem na szlak, bo żandarmi uznali, że może stanowić zagrożenie.



Prawdziwym celem podróżników jest jednak promocja zbiórki na rzecz podopiecznych hospicjum dla dzieci i dorosłych. Link do zrzutki znajduje się TUTAJ.