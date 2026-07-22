Tragiczna śmierć strażaka z powiatu włocławskiego. Mężczyznę użądlił szerszeń

2026-07-22, 12:00 JW

Strażak OSP zmarł na skutek użądlenia przez szerszenia. /fot. Pixabay, screen Facebook

- Dla naszej jednostki to niepowetowana strata - piszą druhowie z OSP Kurowo-Kolonia. Ich kolega strażak zmarł na skutek użądlenia przez szerszenia.

Ta wiadomość wstrząsnęła środowiskiem strażaków z powiatu włocławskiego. Jak poinformowała w mediach społecznościowych OSP w Kłotnie, zmarł druh z sąsiedniej jednostki w Kurowie-Kolonii.



- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Druha Strażaka z OSP Kurowo-Kolonia, który zmarł wskutek użądlenia przez szerszenia. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi oraz wszystkimi druhnami i druhami z OSP Kurowo Kolonia. Składamy najszczersze wyrazy współczucia w tych niezwykle trudnych chwilach - piszą strażacy.



Swojego kolegę żegnają też druhowie z OSP Kurowo-Kolonia. - Z głębokim żalem i niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na wieczną służbę nasz wieloletni członek zarządu, druh Mariusz Pietrzak. Dla naszej jednostki OSP to niepowetowana strata. Jego mądrość, życzliwość i wieczna gotowość do pomocy pozostaną w naszych sercach na zawsze. W imieniu druhny i wszystkich druhów OSP Kurowo-Kolonia składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz kondolencje Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego.



W środę o godzinie 19.00 we wszystkich jednostkach OSP w Gminie Baruchowo zawyją syreny alarmowe. W ten sposób zostanie oddany hołd zmarłemu strażakowi.