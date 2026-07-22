Rośnie zainteresowanie mobilnymi PSZOK-ami w Bydgoszczy. Urzędnicy przedstawili dane

2026-07-22, 21:50 JW

Blisko 2 tysiące Bydgoszczan skorzystało z m-PSZOKów. /fot. UMB

Do tej pory blisko 2 tysiące mieszkańców skorzystało z m-PSZOKów w Bydgoszczy. Dzięki nim nie trzeba jechać do stacjonarnego punktu i zwracać opony lub odzież, choć są pewne ograniczenia. W czwartek specjalna ciężarówka zabierze odpady od mieszkańców osiedla Leśnego.

Co wyrzucamy do mobilnych PSZOKów?



Jak informują bydgoscy urzędnicy, blisko 2 tysiące Bydgoszczan skorzystało z m-PSZOKu. Oddali m.in. blisko tysiąc, ponad 20 tysięcy kg zużytej odzieży i tekstyliów, ponad 3 tys. kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponad 300 kg akumulatorów i baterii oraz 3 tys. kg wiader i puszek po farbach, olejach, rozpuszczalnikach.



Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działają w mieście nad Brdą od marca. To ciężarówka z kontenerem przystosowana do zbierania jednocześnie kilku wybranych śmieci, które nie mogą trafić do zwykłych pojemników. Pojawiły się one w 40 miejscach.





- Z mobilnych punktów korzystać mogą mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy przekazywaniu odpadów należy mieć przy sobie dokument tożsamości oraz w przypadku domków jednorodzinnych potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal, z którego pochodzą odpady, wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego np. dokument pn.„Wymiar opłat” wraz z dowodem uiszczenia tej opłaty. W obu sytuacjach dopuszczalne jest okazanie wersji elektronicznych tych dokumentów - informuje Urząd Miasta Bydgoszczy.







TUTAJ Odpady do mobilnych PSZOK-ów należy oddawać w małych ilościach i zgodnie z obowiązującym regulaminem. Harmonogram zbiórek można sprawdzić





Mobilny punkt na osiedlu Leśnym





W czwartek (23 lipca) mobilny punkt pojawi się przy targowisku „Leśne" w godzinach 14-18. Będzie można oddać tylko drobne odpady:

zużyte tekstylia oraz nienadającą się do noszenia odzież,

przeterminowane leki,

akumulatory i baterie,

drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 5 kilogramów,

opony od samochodów osobowych (max. 4 sztuki),

pyty CD i DVD,

opakowania po farbach i olejach,

żarówki.

Nie wszystko m-PSZOK przyjmie





Chcąc oddać większe ilości tego typu śmieci, trzeba skorzystać ze stacjonarnych PSZOK-ów. Te dostępne są w godzinach 8-20 (ostatni klient przyjmowany jest do 19.30). Punkty znajdują się przy:

ul. Ołowianej 43 (tel. 502 770 428),

ul. Jasinieckiej 7a (tel. 502 770 452) - w środy nieczynny,

ul. Inwalidów 15 (tel. 502 770 531).

- Oddający odpady do PSZOK i m-PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne - dodają urzędnicy.





Należy pamiętać, że nie wszystkie odpady są przyjmowane zarówno w PSZOK-u, jak i punkcie mobilnym. Urząd miasta radzi, aby przed wizytą warto sprawdzić listę przyjmowanych śmieci.