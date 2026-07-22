Remont przystanku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

2026-07-22, 10:40  JW
Drogowcy rozpoczną remont przystanku Nakielska/Słoneczna /fot. ZDMiKP, zdj. ilustracyjne

Drogowcy rozpoczną remont przystanku Nakielska/Słoneczna /fot. ZDMiKP, zdj. ilustracyjne

Bydgoscy drogowcy wyremontują przystanek tramwajowy Nakielska/Słoneczna. Do tej pory pasażerów zabierały stamtąd wyłącznie tramwaje. Wkrótce zatrzymywać się będą również autobusy.

Od środy pasażerowie z Wilczaka przez pewien czas nie korzystają z przystanku tramwajowego u zbiegu ulic Nakielskiej i Słonecznej. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyłączył go z funkcjonowania. W najbliższy czwartek (23 lipca) rozpocznie się jego remont.

- Remont peronu tramwajowego w kierunku centrum miasta polegać będzie na wymianie nawierzchni, barier przeciw błotnych (tzw. błotochrony) oraz odnowieniu oznakowania poziomego. Zamontowane zostaną także płytki kierunkowe, pomagające poruszać się osobom słabowidzącym - informuje Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka ZDMiKP.

Mieszkańcy doczekają się też przystanków autobusowych, o które wnioskowali radni osiedla Wilczak-Jary. Zatrzymywać się na nich będą linie nr 56, 62 i 90.

Roboty potrwają blisko miesiąc. Z utrudnieniami będą musieli liczyć się też kierowcy. Drogowcy zamkną wlot ul. Słonecznej oraz pobliskie przejście dla pieszych.

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