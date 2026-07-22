Bar socjalny w bydgoskiej bazylice gotowy, ale potrzebne są formalności. „Czekamy na ostatnie pozwolenia"

2026-07-22, 08:40  Tatiana Adonis/JW
Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis

Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis

Kuchnia wyposażona i sala do wydawania posiłków czekają. Bar socjalny w bazylice gotowy na przyjęcie potrzebujących. Zanim otworzy się na dobre, trzeba dopełnić formalności.

- Czekamy na ostatnie pozwolenia. Chcemy uruchomić to miejsce we wrześniu, mam nadzieję, że się uda - mówi ks. Sławomir Bar, proboszcz bazyliki św. Wincentego a`Paulo. Wyjaśnia również, kto będzie mógł korzystać z pomocy.

- Na pewno będą bezdomni, bo od nich nie uciekamy, ale i seniorzy. Widzimy, że coraz bardziej i coraz znacznie jest potrzebna pomoc dla takich seniorów, osoby samotne. Sami dobrze wiemy o samotności, o tych samobójstwach ukrytych, ze względu na to, że nie mają się do kogo po prostu odezwać. Nam bardziej chodzi o stworzenie przestrzeni przy wspólnym stole, gdzie osoby seniorzy mogą się po prostu spotkać i porozmawiać - zaznacza.

Jak zapowiada proboszcz bydgoskiej bazyliki, bezdomni w barze socjalnym zjedzą posiłek za darmo, seniorzy zapłacą symboliczną kwotę. - To będzie opłata godnościowa - wyjaśnia ks. Sławomir Bar. Chodzi o to, by korzystający nie czuli, że dostają coś zupełnie za darmo. Dzięki temu czują się jak klienci, a nie osoby wykluczone.

Obecnie bazylika wydaje codziennie 200-300 posiłków dla potrzebujących, do tego żywność długoterminową. Przy kościele działa też ogrzewalnia dla bezdomnych, a przy ul. Grunwaldzkiej 32 bazylika prowadzi sklep charytatywny.

Mówi ks. Sławomir Bar

Bydgoszcz
Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis Bar socjalny w bydgoskiej bazylice czeka na otwarcie /fot. Tatiana Adonis

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