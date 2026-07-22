Wycieczka rowerem po regionie? Koniecznie odwiedź Bory Tucholskie! [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-22, 09:20  Tomasz Kaźmierski/JW
Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski

Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski

Bory Tucholskie to dobre miejsce na rowerowe wycieczki. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" podpowiadamy między innymi, w jaki sposób zaplanować wycieczkę, jak wytyczyć trasę, żeby zobaczyć najważniejsze atrakcje oraz na co warto zwrócić uwagę.

Natura i kultura

Prawdziwą gratką dla miłośników rowerowych podróży oraz fauny i flory są zdecydowanie Bory Tucholskie. Szczególnie na takie wycieczki poleca się Wdecki Park Krajobrazowy w Gminie Osie. Tam istotną rolę odgrywają wody i lasy, które stanowią 70 procent powierzchni. Oprócz tego można zobaczyć elementy związane z kulturą i etnografią kociewską, która także jest obecna w borach.

- Gdybyśmy teraz mieli gdzieś wyjechać, to moglibyśmy podjechać do Tlenia, gdzie po starych ubikacjach wyremontowano budynek na kolei. W tej chwili to jest izba kociewska, pokazująca lepiej życie Kociewiaków. Znajduje się na terenie dawnego młyna, który niedawno został zakupiony przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przekazany Wdeckiemu Parkowi. Tam jest dawny dom młynarza i w nim jedną izbę poświęcono na taką wystawę właśnie związaną z tym, jak to dawniej się żyło, jakie meble były, sprzęty, piec, kuchnia, tego typu sprawy - mówi Józef Malinowski, prezes Bractwa Czarnej Wody.

Nasz przewodnik poleca również odwiedzić ponad stuletni kościół w Osiu, kryjący w sobie ciekawą historię (m.in. wojenną), malowidła i ołtarze. Wdecki park to też gospodarka. Znajdują się tam dwie zabytkowe elektrownie wodne. W jednej z nich działają turbiny, które były zakładane jeszcze przed 1930 rokiem.

Który szlak wybrać?

Podziwiając Wdecki Park Krajobrazowy warto wybrać się na pieszy żółty i niebieski szlak. Natomiast rowerzyści powinni udać się na szlaki księdza Sychty oraz na tropach II Rzeczypospolitej.

- Szlak żółty od Błędna do Żura wiedzie lewą stroną Wdy i Zalewu Żurskiego, potem w Żurze przechodzi na prawą stronę i po prawej stronie idzie do Zapory w Gródku, następnie znowu przechodzi na przeciwną stronę i dopiero na sam koniec, nawet niecały ostatni kilometr od kładki, koło Leosi, dąży do niewielkiej stacji. Tam zobaczymy Diabelski Kamień. Co prawda sam szlak nie prowadzi przez miejsce, w którym znajduje się ten głaz, ale tak się ładnie złożyło, że szlak praktycznie od tej kładki prowadzi do Diabelskiego Kamienia i potem dalej, wiedzie z kolei niebieski szlak pieszy imienia księdza Łęgi - wyjaśnia Józef Malinowski.

Więcej o Borach Tucholskich można posłuchać poniżej.

Nasze pozostałe wakacyjne propozycje znajdziesz TUTAJ.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" 22.07.2026 - Bory Tucholskie

Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski Bory Tucholskie przyciągają turystów /fot. Tomasz Kaźmierski Na zdjęciu Józef Malinowski, prezes Bractwa Czarnej Wody /fot. Tomasz Kaźmierski

Region

Bydgoszczanin wspiął się na najwyższy szczyt w północnej Afryce. Etap charytatywnej podróży zaliczony

Bydgoszczanin wspiął się na najwyższy szczyt w północnej Afryce. Etap charytatywnej podróży zaliczony

2026-07-22, 12:40
Tragiczna śmierć strażaka z powiatu włocławskiego. Mężczyznę użądlił szerszeń

Tragiczna śmierć strażaka z powiatu włocławskiego. Mężczyznę użądlił szerszeń

2026-07-22, 12:00
Remont przystanku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

Remont przystanku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

2026-07-22, 10:40
Skwer Pamięci o Rzezi Wołyńskiej w Inowrocławiu Pomysł trafił na biurko prezydenta miasta

Skwer Pamięci o Rzezi Wołyńskiej w Inowrocławiu? Pomysł trafił na biurko prezydenta miasta

2026-07-22, 10:00
Bar socjalny w bydgoskiej bazylice gotowy, ale potrzebne są formalności. Czekamy na ostatnie pozwolenia

Bar socjalny w bydgoskiej bazylice gotowy, ale potrzebne są formalności. „Czekamy na ostatnie pozwolenia"

2026-07-22, 08:40
Prawie milion złotych na aktywizację seniorów w regionie dobrzyńskim. Podpisano umowy grantowe na projekty

Prawie milion złotych na aktywizację seniorów w regionie dobrzyńskim. Podpisano umowy grantowe na projekty

2026-07-22, 07:51
Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży

Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży

2026-07-22, 06:49
Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

2026-07-21, 22:25
Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

2026-07-21, 21:28

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę