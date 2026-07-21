Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

2026-07-21, 22:25  Michał Zaręba/DW
Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Sonia Kaps/Archiwum

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Sonia Kaps/Archiwum

Członkowie Rady Okręgu Staromiejskie w Toruniu mówią, że to wyraz sprzeciwu. Ich zdaniem nie mają żadnego wpływu na decyzje miasta, dotyczące centrum.

Z tworzenia rady zrezygnowali wszyscy: przewodniczący Adam Jarosz oraz Beata Dubilewicz, Waldemar Furmanek, Patrycja Furmanek, Beata Pranke-Zdziebło, Mariusz Gorzycki, Marek Smoliński, Kornelia Gorzycka, Karolina Rucińska i Bartosz Tomaszewski. Ten krok zapowiadali już w maju. Jako powód w oświadczeniu o dymisji wskazali: brak realnego wpływu na decyzje.

Jak wyjaśnia Adam Jarosz, to wyraz sprzeciwu wobec braku reakcji miasta na działania i wnioski rady.

- Choćby w kwestii polityki parkingowej - zgłaszaliśmy różne propozycje, a dostaliśmy odpowiedzi negatywne. Całe ulice są poblokowane, mieszkańcy nie mają dostępu do swoich domów. Urzędnik powiedział, że widzi problem i koperty będą likwidowane, tymczasem w rzeczywistości są odmalowywane! O wielu decyzjach dowiadywaliśmy się z mediów. W takim układzie nasza dalsza praca po prostu nie ma sensu - mówi Adam Jarosz.

Prezydent Torunia, Paweł Gulewski odpowiada, że praca społeczna wymaga kompromisów.

- Jeden z koronnych argumentów wysuwanych przez radę brzmiał: żeby jak największa liczba miejsc parkingowych na terenie zespołu staromiejskiego była zarezerwowana tylko dla mieszkańców. Ten głos w konsultacjach społecznych został storpedowany - mówi Paweł Gulewski.

  • Przypomnijmy, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta Torunia przyjęto nowe zasady wyboru rad okręgów.
  • Głosowanie zostało przeniesione do internetu.
  • Najbliższe wybory mają odbyć się już tej jesieni (dobiega końca kadencja wszystkich toruńskich rad okręgów).

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

2026-07-21, 21:28
Kto odkrył aferę w szpitalu w Mogilnie, a kto zgłosił ją w prokuraturze I kiedy to wszystko się działo

Kto odkrył aferę w szpitalu w Mogilnie, a kto zgłosił ją w prokuraturze? I kiedy to wszystko się działo?

2026-07-21, 20:18
Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

2026-07-21, 19:51
Zwrot akcji w sprawie snajpera z Torunia Sąd nakazał wznowić śledztwo

Zwrot akcji w sprawie „snajpera z Torunia”! Sąd nakazał wznowić śledztwo

2026-07-21, 18:45
Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

2026-07-21, 17:47
Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach

Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach?

2026-07-21, 16:52
Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją [zdjęcia]

Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją! [zdjęcia]

2026-07-21, 16:13
Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

2026-07-21, 15:02
Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

2026-07-21, 14:04

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę