Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

2026-07-21, 19:51 Radosław Jagieła/DW

We Włocławku powstanie nowe centrum nauki/ Wizualizacja Centrum StodólnaLAB, Kujawsko - Pomorska Akademia Innowacji

Ma popularyzować edukację o znanych mieszkańcach Włocławka i przekazywać praktyczną wiedzę. Trwają prace projektowe nad Centrum StodólnaLAB. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać dwa lata.

W dawnym budynku Szpitala Żydowskiego przy ulicy Stodólnej 70 znajdzie się między innymi laboratorium.



- Jesteśmy po kilku spotkaniach z nauczycielami, między innymi z Zespołu Szkół Chemicznych, dotyczących wyposażenia i tego jak ma wyglądać takie laboratorium. Chcemy, aby to, czego uczniowie nie mają w szkole, mieli właśnie tutaj, w laboratorium chemicznym. Będziemy tu wspólnie odkrywali chemię, naukę, dowiadywali się jak najwięcej o najnowszych odkryciach naukowych mówi Marcin Michalski, kierownik Centrum StodólnaLAB.





Budynek StodólnaLAB ma łączyć historię z nowoczesnością. Odrestaurowane elementy historycznej zabudowy będą spójne z nowymi przestrzeniami edukacyjnymi, wystawienniczymi i warsztatowymi. Wrażenie będzie robił przeszklony dziedziniec.





W centrum będą strefy poświęcone:

zdrowiu i biochemii,

dźwiękowi w filmie,

papiernictwu,

hutnictwu szkła.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.



