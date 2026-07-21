Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

2026-07-21, 19:51  Radosław Jagieła/DW
We Włocławku powstanie nowe centrum nauki/ Wizualizacja Centrum StodólnaLAB, Kujawsko - Pomorska Akademia Innowacji

We Włocławku powstanie nowe centrum nauki/ Wizualizacja Centrum StodólnaLAB, Kujawsko - Pomorska Akademia Innowacji

Ma popularyzować edukację o znanych mieszkańcach Włocławka i przekazywać praktyczną wiedzę. Trwają prace projektowe nad Centrum StodólnaLAB. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać dwa lata.

W dawnym budynku Szpitala Żydowskiego przy ulicy Stodólnej 70 znajdzie się między innymi laboratorium.

- Jesteśmy po kilku spotkaniach z nauczycielami, między innymi z Zespołu Szkół Chemicznych, dotyczących wyposażenia i tego jak ma wyglądać takie laboratorium. Chcemy, aby to, czego uczniowie nie mają w szkole, mieli właśnie tutaj, w laboratorium chemicznym. Będziemy tu wspólnie odkrywali chemię, naukę, dowiadywali się jak najwięcej o najnowszych odkryciach naukowych mówi Marcin Michalski, kierownik Centrum StodólnaLAB.

Budynek StodólnaLAB ma łączyć historię z nowoczesnością. Odrestaurowane elementy historycznej zabudowy będą spójne z nowymi przestrzeniami edukacyjnymi, wystawienniczymi i warsztatowymi. Wrażenie będzie robił przeszklony dziedziniec.

W centrum będą strefy poświęcone:
  • zdrowiu i biochemii,
  • dźwiękowi w filmie,
  • papiernictwu,
  • hutnictwu szkła.
Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek
We Włocławku powstanie nowe centrum nauki/ Wizualizacja Centrum StodólnaLAB, Kujawsko - Pomorska Akademia Innowacji We Włocławku powstanie nowe centrum nauki/ Wizualizacja Centrum StodólnaLAB, Kujawsko - Pomorska Akademia Innowacji

Region

Zwrot akcji w sprawie snajpera z Torunia Sąd nakazał wznowić śledztwo

Zwrot akcji w sprawie „snajpera z Torunia”! Sąd nakazał wznowić śledztwo

2026-07-21, 18:45
Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

2026-07-21, 17:47
Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach

Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach?

2026-07-21, 16:52
Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją [zdjęcia]

Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją! [zdjęcia]

2026-07-21, 16:13
Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

2026-07-21, 15:02
Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

2026-07-21, 14:04
Bydgoszczanin dotrze z rowerem na najwyższy szczyt Afryki Północnej

Bydgoszczanin dotrze z rowerem na najwyższy szczyt Afryki Północnej

2026-07-21, 13:06
Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku. Znamy przyczynę wypadku [aktualizacja]

Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku. Znamy przyczynę wypadku [aktualizacja]

2026-07-21, 12:16
Nowoczesny dworzec powstaje w Grudziądzu. Mieszkańcy czekali na to wiele lat [zdjęcia]

Nowoczesny dworzec powstaje w Grudziądzu. Mieszkańcy czekali na to wiele lat [zdjęcia]

2026-07-21, 11:48

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę