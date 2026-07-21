Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]
Ma popularyzować edukację o znanych mieszkańcach Włocławka i przekazywać praktyczną wiedzę. Trwają prace projektowe nad Centrum StodólnaLAB. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać dwa lata.
W dawnym budynku Szpitala Żydowskiego przy ulicy Stodólnej 70 znajdzie się między innymi laboratorium.
- Jesteśmy po kilku spotkaniach z nauczycielami, między innymi z Zespołu Szkół Chemicznych, dotyczących wyposażenia i tego jak ma wyglądać takie laboratorium. Chcemy, aby to, czego uczniowie nie mają w szkole, mieli właśnie tutaj, w laboratorium chemicznym. Będziemy tu wspólnie odkrywali chemię, naukę, dowiadywali się jak najwięcej o najnowszych odkryciach naukowych mówi Marcin Michalski, kierownik Centrum StodólnaLAB.
- zdrowiu i biochemii,
- dźwiękowi w filmie,
- papiernictwu,
- hutnictwu szkła.