Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją! [zdjęcia]
W Połajewie (powiat radziejowski) kierowcy skuterów pływali niebezpiecznie blisko wyznaczonego miejsca do kąpieli. - Stwarzali zagrożenie dla osób przebywających w wodzie - mówią ratownicy.
Ratownicy Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wspólnie z policjantami skontrolowali skutery, znajdujące się w rejonie kąpieliska, niebezpiecznie blisko kąpiących się osób.
- W Połajewie na jeziorze Gopło mundurowi zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu łódzkiego, który pływał na skuterze wodnym po alkoholu. W organizmie miał ponad 0,5 promila. Na miejscu stracił prawo jazdy oraz patent sternika. Już wkrótce odpowie przed sądem, który zdecyduje o wymiarze kary - relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Krasucki z policji w Radziejowie.
- Policyjni wodniacy we współpracy z ratownikami z Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy i strażakami z OSP Połajewo już od kilku tygodni pełnią służbę na wodach powiatu radziejowskiego.
- W miniony weekend (18-19 lipca) interweniowali kilkanaście razy, m.in. wobec sterników, którzy nie stosowali się do przepisów obowiązujących na szlaku wodnym.
- Sześciu nie miało na łodziach obowiązkowego wyposażenia.
- W rejonie kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. Brawura, nadmierna prędkość czy prowadzenie jednostki po alkoholu mogą doprowadzić do tragedii - przypominają ratownicy wodni.