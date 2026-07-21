Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją! [zdjęcia]

2026-07-21, 16:13 DW

Akcja na jeziorze Gopło/ Fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica

W Połajewie (powiat radziejowski) kierowcy skuterów pływali niebezpiecznie blisko wyznaczonego miejsca do kąpieli. - Stwarzali zagrożenie dla osób przebywających w wodzie - mówią ratownicy.

Ratownicy Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wspólnie z policjantami skontrolowali skutery, znajdujące się w rejonie kąpieliska, niebezpiecznie blisko kąpiących się osób.



- W Połajewie na jeziorze Gopło mundurowi zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu łódzkiego, który pływał na skuterze wodnym po alkoholu. W organizmie miał ponad 0,5 promila. Na miejscu stracił prawo jazdy oraz patent sternika. Już wkrótce odpowie przed sądem, który zdecyduje o wymiarze kary - relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Krasucki z policji w Radziejowie.



