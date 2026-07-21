Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach?

2026-07-21, 16:52  Damian Klich/DW
Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu w sobotę, 18 lipca/ Fot. Izabela Langner

Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu w sobotę, 18 lipca/ Fot. Izabela Langner

Bydgoscy wodociągowcy policzyli: 6 milionów litrów zebrały zbiorniki retencyjne w mieście podczas ostatniej ulewy. W niektórych dzielnicach spadło nawet 36 litrów deszczu na metr kwadratowy w zaledwie pół godziny.

Pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przeanalizowali pełne dane z całego miasta po ostatniej ulewie.

- Zbiorniki przejęły wodę w takim zakresie, w jakim oczekiwaliśmy - mówi Alicja Stróż, rzeczniczka MWiK. - Cztery zbiorniki wypełniły się w 100 proc. Część zbiorników wypełniła się w 80 proc., na przykład na Placu Kościeleckich; na ul. Szubińska zbiornik zapełnił się w 60 proc., na ul. Hetmańskiej, Mickiewicza, Słowackiego i na Placu Weyssenhoffa - w 40 proc. Zadaniem zbiorników jest przede wszystkim przejęcie nadmiaru wody w trakcie nawalnych, intensywnych opadów, by odciążyć w tym właśnie momencie sieć kanalizacji deszczowej. Woda jest magazynowana, a kiedy już nie pada i jest możliwe przekazanie nadmiaru wody do sieci, zostaje stopniowo odprowadzana. Gdyby tych zbiorników nie było, 6 milionów litrów wody deszczowej zalałoby nasze ulice. W Bydgoszczy do tej pory powstało pięć zbiorników z możliwością podlewania zieleni miejskiej, razem będzie takich 28 zbiorników - dodaje.

  • Poprzednim razem bydgoskie zbiorniki zebrały dwa razy więcej wody.
  • W pierwszej fazie projektu powstały 34 zbiorniki retencyjne. W budowie jest kolejnych 35.
Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

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