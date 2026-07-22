2026-07-22, 06:49 Monika Kaczyńska/DW

Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

To będzie solidny zastrzyk pieniędzy od samorządu województwa. Organizacje dostaną łącznie ponad 2 mln 300 tys. zł.

Kluby będą mogły przeznaczyć pieniądze na realizację programów szkoleniowych, ale też na bieżące potrzeby.



- Na wynajem sal, na trenerów, na rzeczy administracyjne, na wyżywienie, na zakup sprzętu, więc tak potocznie mówiąc: na życie dla tych klubów. Warto inwestować w młodych ludzi - podkreśla wicemarszałkini województwa Aneta Jędrzejewska.



Tomasz Aderjahn, prezes klubu MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie cieszy się z dotacji w wysokości ponad 11 tys. zł.



- Troszeczkę wyjazdów na mecze i na zawody uda się zorganizować. Trenerzy też otrzymają granty i kupimy sprzęt - mówi.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.