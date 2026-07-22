Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży
To będzie solidny zastrzyk pieniędzy od samorządu województwa. Organizacje dostaną łącznie ponad 2 mln 300 tys. zł.
Kluby będą mogły przeznaczyć pieniądze na realizację programów szkoleniowych, ale też na bieżące potrzeby.
- Na wynajem sal, na trenerów, na rzeczy administracyjne, na wyżywienie, na zakup sprzętu, więc tak potocznie mówiąc: na życie dla tych klubów. Warto inwestować w młodych ludzi - podkreśla wicemarszałkini województwa Aneta Jędrzejewska.
Tomasz Aderjahn, prezes klubu MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie cieszy się z dotacji w wysokości ponad 11 tys. zł.
- Troszeczkę wyjazdów na mecze i na zawody uda się zorganizować. Trenerzy też otrzymają granty i kupimy sprzęt - mówi.
Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.