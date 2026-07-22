Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży

2026-07-22, 06:49  Monika Kaczyńska/DW
Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Aż 92 kluby sportowe z województwa kujawsko-pomorskiego dostaną pieniądze na szkolenie młodzieży/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

To będzie solidny zastrzyk pieniędzy od samorządu województwa. Organizacje dostaną łącznie ponad 2 mln 300 tys. zł.

Kluby będą mogły przeznaczyć pieniądze na realizację programów szkoleniowych, ale też na bieżące potrzeby.

- Na wynajem sal, na trenerów, na rzeczy administracyjne, na wyżywienie, na zakup sprzętu, więc tak potocznie mówiąc: na życie dla tych klubów. Warto inwestować w młodych ludzi - podkreśla wicemarszałkini województwa Aneta Jędrzejewska.

Tomasz Aderjahn, prezes klubu MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie cieszy się z dotacji w wysokości ponad 11 tys. zł.

- Troszeczkę wyjazdów na mecze i na zawody uda się zorganizować. Trenerzy też otrzymają granty i kupimy sprzęt - mówi.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Region

Bydgoszczanin wspiął się na najwyższy szczyt w północnej Afryce. Etap charytatywnej podróży zaliczony

Bydgoszczanin wspiął się na najwyższy szczyt w północnej Afryce. Etap charytatywnej podróży zaliczony

2026-07-22, 12:40
Tragiczna śmierć strażaka z powiatu włocławskiego. Mężczyznę użądlił szerszeń

Tragiczna śmierć strażaka z powiatu włocławskiego. Mężczyznę użądlił szerszeń

2026-07-22, 12:00
Remont przystanku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

Remont przystanku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

2026-07-22, 10:40
Skwer Pamięci o Rzezi Wołyńskiej w Inowrocławiu Pomysł trafił na biurko prezydenta miasta

Skwer Pamięci o Rzezi Wołyńskiej w Inowrocławiu? Pomysł trafił na biurko prezydenta miasta

2026-07-22, 10:00
Wycieczka rowerem po regionie Koniecznie odwiedź Bory Tucholskie [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Wycieczka rowerem po regionie? Koniecznie odwiedź Bory Tucholskie! [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-22, 09:20
Bar socjalny w bydgoskiej bazylice gotowy, ale potrzebne są formalności. Czekamy na ostatnie pozwolenia

Bar socjalny w bydgoskiej bazylice gotowy, ale potrzebne są formalności. „Czekamy na ostatnie pozwolenia"

2026-07-22, 08:40
Prawie milion złotych na aktywizację seniorów w regionie dobrzyńskim. Podpisano umowy grantowe na projekty

Prawie milion złotych na aktywizację seniorów w regionie dobrzyńskim. Podpisano umowy grantowe na projekty

2026-07-22, 07:51
Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

2026-07-21, 22:25
Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

2026-07-21, 21:28

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę