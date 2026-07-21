Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

2026-07-21, 17:47 Damian Klich/DW

„Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” to nauka bezpiecznego zachowania się nad wodą poprzez widowiskowe pokazy/ Fot. Damian Klich

- Bandyci chyba podpalili łódkę, policjanci ratowali ludzi, a strażacy gasili pożar - opisywał przejęty uczestnik pokazów.

Nieodpowiedzialne zachowanie użytkowników desek SUP, napad na bar i pożar statku - takie scenariusze przećwiczyły służby ratunkowe podczas policyjnej akcji. „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” to nauka bezpiecznego zachowania się nad wodą poprzez widowiskowe pokazy. Te odbyły się, mimo niesprzyjającej pogody.



- Rozmawiamy o bezpieczeństwie, skupimy się na tym, jak zachować się odpowiedzialnie, będąc nad wodą - mówi młodszy aspirant Kasjan Śmigielski z bydgoskiej policji.



Zwłaszcza na najmłodszych uczestnikach pokazy robiły ogromne wrażenie.



- Bandyci chyba podpalili łódkę, policjanci ratowali ludzi, a strażacy gasili pożar - relacjonował jeden z nich.



Na turystów czekały również prelekcje dotyczące bezpiecznego zachowania nad wodą, konkursy i zabawy dla dzieci, a także symulator dachowania.



Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.