Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

2026-07-21, 21:28 Michał Zaręba/BN

Toruń przygotuje nową polityką parkingową/fot. UMT 2026, autor: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY NC 4.0

Władze Torunia zapowiadają opracowanie nowej polityki parkingowej miasta. Jak zapewniają, nie planują rozszerzenia strefy płatnego parkowania ani podwyżek opłat. Koncepcję przygotuje zewnętrzna firma.

Jednym z rozwiązań może być budowa parkingów podziemnych w czterech lokalizacjach, między innymi w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny. Mają one również pełnić funkcję schronu. - Będziemy chcieli finansować na początku koncepcję, a potem projekty wykonawcze ze środków funduszy obrony cywilnej i ochrony ludności - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.



Nowe badania mają pokazać, w jaki sposób obecnie wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie występują największe niedobory. - Chcemy sprawdzić, w jaki sposób kierowcy parkują i czy robią to zgodnie z przepisami - wyjaśnia Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. - Wszystkie miejsca do parkowania będą liczone, w tym te przestrzenie, które nie są do tego przyporządkowane. Dla nas liczy się obszar, z badań będziemy wyciągać wnioski na temat potrzeb mieszkańców - dodaje.



Prace podzielone są na etapy. Ostatni skończy się w 2035 roku. Więcej informacji TUTAJ.