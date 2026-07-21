Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych

2026-07-21, 21:28  Michał Zaręba/BN
Toruń przygotuje nową polityką parkingową/fot. UMT 2026, autor: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY NC 4.0

Toruń przygotuje nową polityką parkingową/fot. UMT 2026, autor: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY NC 4.0

Władze Torunia zapowiadają opracowanie nowej polityki parkingowej miasta. Jak zapewniają, nie planują rozszerzenia strefy płatnego parkowania ani podwyżek opłat. Koncepcję przygotuje zewnętrzna firma.

Jednym z rozwiązań może być budowa parkingów podziemnych w czterech lokalizacjach, między innymi w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny. Mają one również pełnić funkcję schronu. - Będziemy chcieli finansować na początku koncepcję, a potem projekty wykonawcze ze środków funduszy obrony cywilnej i ochrony ludności - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Nowe badania mają pokazać, w jaki sposób obecnie wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie występują największe niedobory. - Chcemy sprawdzić, w jaki sposób kierowcy parkują i czy robią to zgodnie z przepisami - wyjaśnia Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. - Wszystkie miejsca do parkowania będą liczone, w tym te przestrzenie, które nie są do tego przyporządkowane. Dla nas liczy się obszar, z badań będziemy wyciągać wnioski na temat potrzeb mieszkańców - dodaje.

Prace podzielone są na etapy. Ostatni skończy się w 2035 roku. Więcej informacji TUTAJ.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

Wszyscy radni okręgu w Toruniu podali się do dymisji. Dziesięć osób zrezygnowało z funkcji

2026-07-21, 22:25
Kto odkrył aferę w szpitalu w Mogilnie, a kto zgłosił ją w prokuraturze I kiedy to wszystko się działo

Kto odkrył aferę w szpitalu w Mogilnie, a kto zgłosił ją w prokuraturze? I kiedy to wszystko się działo?

2026-07-21, 20:18
Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

2026-07-21, 19:51
Zwrot akcji w sprawie snajpera z Torunia Sąd nakazał wznowić śledztwo

Zwrot akcji w sprawie „snajpera z Torunia”! Sąd nakazał wznowić śledztwo

2026-07-21, 18:45
Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

2026-07-21, 17:47
Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach

Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach?

2026-07-21, 16:52
Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją [zdjęcia]

Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją! [zdjęcia]

2026-07-21, 16:13
Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

2026-07-21, 15:02
Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

2026-07-21, 14:04

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę