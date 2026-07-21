Toruń przygotuje nową polityką parkingową. Możliwe powstanie parkingów podziemnych
Władze Torunia zapowiadają opracowanie nowej polityki parkingowej miasta. Jak zapewniają, nie planują rozszerzenia strefy płatnego parkowania ani podwyżek opłat. Koncepcję przygotuje zewnętrzna firma.
Jednym z rozwiązań może być budowa parkingów podziemnych w czterech lokalizacjach, między innymi w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny. Mają one również pełnić funkcję schronu. - Będziemy chcieli finansować na początku koncepcję, a potem projekty wykonawcze ze środków funduszy obrony cywilnej i ochrony ludności - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
Nowe badania mają pokazać, w jaki sposób obecnie wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie występują największe niedobory. - Chcemy sprawdzić, w jaki sposób kierowcy parkują i czy robią to zgodnie z przepisami - wyjaśnia Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. - Wszystkie miejsca do parkowania będą liczone, w tym te przestrzenie, które nie są do tego przyporządkowane. Dla nas liczy się obszar, z badań będziemy wyciągać wnioski na temat potrzeb mieszkańców - dodaje.
Prace podzielone są na etapy. Ostatni skończy się w 2035 roku. Więcej informacji TUTAJ.