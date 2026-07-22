Prawie milion złotych na aktywizację seniorów w regionie dobrzyńskim. Podpisano umowy grantowe na projekty

2026-07-22, 07:51 BN

Prawie milion złotych na aktywizację seniorów w regionie dobrzyńskim/fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Jedenaście projektów wspierających integrację i aktywizację seniorów otrzymało w sumie blisko milion złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W Dobrzyniu nad Wisłą marszałek województwa Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa Marek Wojtkowski oraz prezes Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe i burmistrz Dobrzynia nad Wisłą Piotr Wiśniewski przekazali umowy grantowe.



- Te pieniądze posłużą budowie przestrzeni integracji społecznej, które będą służyć nie tylko seniorom, ale wszystkim mieszkańcom gminy - mówił marszałek Piotr Całbecki. - Kluby seniora i kluby młodzieżowe to nasza oryginalna koncepcja aktywizowania społeczeństwa naszego regionu. Przeznaczyliśmy na ten cel potężne pieniądze, łącznie 200 milionów złotych, z naszego programu regionalnego - dodał.



Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe jest jedną z 27 takich organizacji w województwie kujawsko-pomorskim, które dysponują środkami z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację lokalnych inicjatyw.



Dofinansowanie otrzymały projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tłuchowie, Gminę Chrostkowo, Fundację Bonadomus, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie, Gminę Kikół, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zofię Pachnik. Wśród przedsięwzięć znalazły się m.in. utworzenie nowych klubów seniora, zajęcia aktywizacyjne oraz projekty integracyjne dla osób starszych.