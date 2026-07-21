Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku. Znamy przyczynę wypadku [aktualizacja]

2026-07-21, 12:16  Radosław Jagieła/BN
Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Samochody ciężarowe zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 252 we Włocławku.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Przyczyną wypadku była nadmierna prędkości.


- Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem ciężarowym marki Scania, jadący w kierunku Włocławka, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, będąc na łuku drogi - mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Doszło do przemieszczenia się części tego pojazdu na przeciwległy pas i uderzenia w samochód ciężarowy marki Renault, który jechał w kierunku przeciwnym. Kierujący byli trzeźwi. Od ich ewentualnych obrażeń będzie zależała kwalifikacja zdarzenia - dodaje.

Służby przez dwie godziny sprzątały rozlane płyny eksploatacyjne z pojazdów i i rozsypane na drodze kapsle, które przewożone były jedną z ciężarówek. Droga w tym czasie była zablokowana.


Mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka

Włocławek
Na sygnale
Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

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