Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku. Droga wojewódzka 252 jest zablokowana

2026-07-21, 12:16 Radosław Jagieła/BN

Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych doszło na drodze wojewódzkiej nr 252 we Włocławku. Kierowcy trafili pod opiekę ratowników medycznych, a trasa jest całkowicie zablokowana.

Incydent miał miejsce przed godz. 12. Tylko jedna z ciężarówek przewoziła towar, a konkretnie kapsle. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz ratownicy, którzy pomagają poszkodowanym.



Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 14. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, blokada drogi wynika z jej zanieczyszczenia przez płyny eksploatacyjne oraz przez przewożony ciężarówką materiał.



Przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze znane.