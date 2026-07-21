Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

2026-07-21, 15:02 Tatiana Adonis/BN

Od lewej: Ireneusz Nitkiewicz, ks. Sławomir Bar i Michał Sztybel/fot. Tatiana Adonis

W sumie milion złotych otrzymają regionalne stowarzyszenia i fundacje na rzecz wsparcia osób potrzebujących. To kwota, jaka była do rozdysponowania pomiędzy organizacje pomocowe w ramach konkursu ogłoszonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego.

W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło ponad 100 ofert. Dofinansowanie otrzyma 26 organizacji. Wsparcie trafi między innymi do Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, które co roku organizuje miejską wigilię dla bezdomnych.



- Działalność naszego stowarzyszenia i działalność wielu tych organizacji - one pomagają rozwiązywać problem bezdomności oraz ubogich - mówi ks. Sławomir Bar, probosz Bydgoskiej Bazyliki. Stowarzyszenie na swoje działania pomocowe otrzymało 60 tysięcy złotych, to maksymalna kwota, o jaką mogły ubiegać się organizacje pozarządowe.



- Są projekty skierowane do seniorów i osób zagrożonych samotnością, żeby one nie czuły się wykluczone - informuje Ireneusz Nitkiewicz, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Są projekty wsparcia dla rodzin dzieci z zespołem Downa czy rodzin z niepełnosprawnościami - dodaje.

