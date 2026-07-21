Pieniądze na projekty wspierające potrzebujących podzielone. Łącznie milion złotych dla regionalnych organizacji

2026-07-21, 15:02  Tatiana Adonis/BN
Od lewej: Ireneusz Nitkiewicz, ks. Sławomir Bar i Michał Sztybel/fot. Tatiana Adonis

Od lewej: Ireneusz Nitkiewicz, ks. Sławomir Bar i Michał Sztybel/fot. Tatiana Adonis

W sumie milion złotych otrzymają regionalne stowarzyszenia i fundacje na rzecz wsparcia osób potrzebujących. To kwota, jaka była do rozdysponowania pomiędzy organizacje pomocowe w ramach konkursu ogłoszonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego.

W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło ponad 100 ofert. Dofinansowanie otrzyma 26 organizacji. Wsparcie trafi między innymi do Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, które co roku organizuje miejską wigilię dla bezdomnych.

- Działalność naszego stowarzyszenia i działalność wielu tych organizacji - one pomagają rozwiązywać problem bezdomności oraz ubogich - mówi ks. Sławomir Bar, probosz Bydgoskiej Bazyliki. Stowarzyszenie na swoje działania pomocowe otrzymało 60 tysięcy złotych, to maksymalna kwota, o jaką mogły ubiegać się organizacje pozarządowe.

- Są projekty skierowane do seniorów i osób zagrożonych samotnością, żeby one nie czuły się wykluczone - informuje Ireneusz Nitkiewicz, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Są projekty wsparcia dla rodzin dzieci z zespołem Downa czy rodzin z niepełnosprawnościami - dodaje.

Relacja Tatiany Adonis

Region

Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

Centrum StodólnaLAB we Włocławku jest właśnie projektowane. Powstanie za dwa lata [wizualizacja]

2026-07-21, 19:51
Zwrot akcji w sprawie snajpera z Torunia Sąd nakazał wznowić śledztwo

Zwrot akcji w sprawie „snajpera z Torunia”! Sąd nakazał wznowić śledztwo

2026-07-21, 18:45
Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

Widowiskowe pokazy służb w Pieczyskach. W scenariuszu były napad na bar i pożar statku

2026-07-21, 17:47
Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach

Jak sprawdziły się zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy po ulewnych deszczach?

2026-07-21, 16:52
Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją [zdjęcia]

Na Gople podpływali skuterami tuż pod kąpiących się ludzi. Ratownicy interweniowali z policją! [zdjęcia]

2026-07-21, 16:13
Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

2026-07-21, 14:04
Bydgoszczanin dotrze z rowerem na najwyższy szczyt Afryki Północnej

Bydgoszczanin dotrze z rowerem na najwyższy szczyt Afryki Północnej

2026-07-21, 13:06
Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku. Znamy przyczynę wypadku [aktualizacja]

Zderzenie dwóch ciężarówek we Włocławku. Znamy przyczynę wypadku [aktualizacja]

2026-07-21, 12:16
Nowoczesny dworzec powstaje w Grudziądzu. Mieszkańcy czekali na to wiele lat [zdjęcia]

Nowoczesny dworzec powstaje w Grudziądzu. Mieszkańcy czekali na to wiele lat [zdjęcia]

2026-07-21, 11:48

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę